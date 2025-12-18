Описание экскурсииВы приехали в Агру самостоятельно? Я встречу вас на вокзале, в аэропорту или у отеля и покажу дорогу к великому наследию — великолепному Тадж-Махалу. Мы начнём наше знакомство с достопримечательностями по порядку, узнавая историю и приближаясь к мраморному сердцу города.
кроме пятницы каждый день работает этот тур, Потому что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал - любовь, величие и идеальная симметрия. Личность главного архитектора до сих пор остаётся неизвестной. Вы сможете своими глазами увидеть это рукотворное чудо света
- Крепость Агры - сестра Тадж-Махала. Это внушительное крепостное сооружение, которое в эпоху империи Великих Моголов служило основной резиденцией их правителей
- Мраморные мастерские. Как в 17 веке удалось построить такое произведение искусства, как Тадж-Махал? Об этом нам поведают потомки строителей, которых мы навестим в мастерских
- По пути я расскажу вам про прошлое и настоящее Агры, про традиции, историю и культуру. Поделюсь информацией о достопримечательностях на маршруте и с радостью отвечу на ваши вопросы
Что включено
- Такси /nЛичный водитель /nГид /nВсе дорожные налоги /nВсе парковки /nВода/nБензин
Что не входит в цену
- Входные билеты /nЛичный расход /nОплата за катание на Велорикше /nПитание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Агра
Завершение: В Агре - в вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: кроме пятницы каждый день работает этот тур, Потому что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Агры
Похожие экскурсии из Агры
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
Сегодня в 05:00
20 дек в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.