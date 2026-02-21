Легендарная Агра с персональным гидом

Этот индивидуальный тур позволит вам без спешки познакомиться с главными памятниками эпохи Великих Моголов. Комфортный трансфер из Дели или Джайпура, сопровождение опытного гида и гибкий формат делают поездку максимально удобной и насыщенной.

Тадж-Махал — символ вечной любви

Вы посетите Тадж-Махал — один из самых известных памятников мира. Гид расскажет о строительстве мавзолея, истории любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал, архитектурных особенностях белого мрамора и символике декоративных элементов.

Агра-Форт — резиденция императоров

Затем вы отправитесь в Агра-Форт — мощную крепость из красного песчаника, служившую главной резиденцией могольских правителей. Со стен крепости открываются впечатляющие виды на реку Ямуна и Тадж-Махал.

Бэби-Тадж — мраморная драгоценность

Вы также увидите Итимад-уд-Даула, известный как Бэби-Тадж. Этот изящный мавзолей считается архитектурным прототипом Тадж-Махала и поражает тонкой мраморной инкрустацией и камерной атмосферой.