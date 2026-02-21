Индивидуальная поездка в Агру с профессиональным гидом: вы посетите Тадж-Махал, Агра-Форт и изящный Бэби-Тадж, узнаете историю эпохи Великих Моголов и увидите главные архитектурные символы города.
Описание экскурсии
Легендарная Агра с персональным гидом
Этот индивидуальный тур позволит вам без спешки познакомиться с главными памятниками эпохи Великих Моголов. Комфортный трансфер из Дели или Джайпура, сопровождение опытного гида и гибкий формат делают поездку максимально удобной и насыщенной.
Тадж-Махал — символ вечной любви
Вы посетите Тадж-Махал — один из самых известных памятников мира. Гид расскажет о строительстве мавзолея, истории любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал, архитектурных особенностях белого мрамора и символике декоративных элементов.
Агра-Форт — резиденция императоров
Затем вы отправитесь в Агра-Форт — мощную крепость из красного песчаника, служившую главной резиденцией могольских правителей. Со стен крепости открываются впечатляющие виды на реку Ямуна и Тадж-Махал.
Бэби-Тадж — мраморная драгоценность
Вы также увидите Итимад-уд-Даула, известный как Бэби-Тадж. Этот изящный мавзолей считается архитектурным прототипом Тадж-Махала и поражает тонкой мраморной инкрустацией и камерной атмосферой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Агра-Форт
- Итимад-уд-Даула (Бэби-Тадж)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Трансфер
- Услуги водителя
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Когда: Выберите удобную дату из расписания
