Представьте себе утро, когда вы отправляетесь навстречу двум величайшим памятникам Индии. Ваше путешествие начинается в Дели, откуда вас увезут на комфортабельном автомобиле в Агру. Первой остановкой станет величественный Тадж-Махал, символ вечной любви, где вы узнаете тайны его создания. Затем вы продолжите путь к Бэби Тадж-Махалу, не менее впечатляющему и изысканному. Ваш русскоговорящий гид расскажет увлекательные истории, стоящие за этими шедеврами. В стоимость включены комфортный трансфер и услуги гида, а также минеральная вода для освежения. Помимо этого, вам предстоит вкусный обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Индии, не заботясь о деталях организации

Описание

Что вас ожидает

Рано утром мы с вами отправимся в Агру — дорога займёт 4 часа в одну сторону. Экскурсию начнём с посещения Тадж-Махала — мечети-мавзолея, возведённого по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана. Вы узнаете, почему для строительства был использован именно белый мрамор и почему этот исторический шедевр считается символом вечной любви.

Затем вас ждёт знакомство с его «младшим братом» — Бэби Тадж-Махалом. Есть версия, что Шах-Джахан при строительстве Тадж-Махала вдохновлялся именно этой гробницей. Вы сможете самостоятельно сравнить эти два архитектурных шедевра.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki Desire, Suzuki Ciaz или Toyota Etios, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода

Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезём обратно

Возьмите с собой носки или бахилы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы