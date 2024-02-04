Восхитительное путешествие к двум архитектурным чудесам Индии - Тадж-Махалу и его предшественнику
Представьте себе утро, когда вы отправляетесь навстречу двум величайшим памятникам Индии. Ваше путешествие начинается в Дели, откуда вас увезут на комфортабельном автомобиле в Агру.
Первой остановкой станет величественный Тадж-Махал, символ вечной любви, где вы узнаете тайны его создания. Затем вы продолжите путь к Бэби Тадж-Махалу, не менее впечатляющему и изысканному. Ваш русскоговорящий гид расскажет увлекательные истории, стоящие за этими шедеврами. В стоимость включены комфортный трансфер и услуги гида, а также минеральная вода для освежения.
Помимо этого, вам предстоит вкусный обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда.
Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Индии, не заботясь о деталях организации
Первой остановкой станет величественный Тадж-Махал, символ вечной любви, где вы узнаете тайны его создания. Затем вы продолжите путь к Бэби Тадж-Махалу, не менее впечатляющему и изысканному. Ваш русскоговорящий гид расскажет увлекательные истории, стоящие за этими шедеврами. В стоимость включены комфортный трансфер и услуги гида, а также минеральная вода для освежения.
Помимо этого, вам предстоит вкусный обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда.
Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Индии, не заботясь о деталях организации
Ближайшие даты:
4
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Описание
Что вас ожидает
Рано утром мы с вами отправимся в Агру — дорога займёт 4 часа в одну сторону. Экскурсию начнём с посещения Тадж-Махала — мечети-мавзолея, возведённого по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана. Вы узнаете, почему для строительства был использован именно белый мрамор и почему этот исторический шедевр считается символом вечной любви.
Затем вас ждёт знакомство с его «младшим братом» — Бэби Тадж-Махалом. Есть версия, что Шах-Джахан при строительстве Тадж-Махала вдохновлялся именно этой гробницей. Вы сможете самостоятельно сравнить эти два архитектурных шедевра.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki Desire, Suzuki Ciaz или Toyota Etios, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода
- Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезём обратно
- Возьмите с собой носки или бахилы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Тадж-Махал — 1300 рупий
- Входные билеты в Бэби Тадж-Махал — 310 рупий
- Видеосъёмка (по желанию) — 25 рупий
- Обед — по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 11 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
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