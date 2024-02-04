Два Тадж-Махала за один день
Индивидуальная экскурсия в Дели

Восхитительное путешествие к двум архитектурным чудесам Индии - Тадж-Махалу и его предшественнику

Представьте себе утро, когда вы отправляетесь навстречу двум величайшим памятникам Индии. Ваше путешествие начинается в Дели, откуда вас увезут на комфортабельном автомобиле в Агру.

Первой остановкой станет величественный Тадж-Махал, символ вечной любви, где вы узнаете тайны его создания. Затем вы продолжите путь к Бэби Тадж-Махалу, не менее впечатляющему и изысканному. Ваш русскоговорящий гид расскажет увлекательные истории, стоящие за этими шедеврами. В стоимость включены комфортный трансфер и услуги гида, а также минеральная вода для освежения.

Помимо этого, вам предстоит вкусный обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда.

Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Индии, не заботясь о деталях организации
Два Тадж-Махала за один день
Два Тадж-Махала за один день
Два Тадж-Махала за один день
Ближайшие даты:
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
10
фев
11
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Рано утром мы с вами отправимся в Агру — дорога займёт 4 часа в одну сторону. Экскурсию начнём с посещения Тадж-Махала — мечети-мавзолея, возведённого по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана. Вы узнаете, почему для строительства был использован именно белый мрамор и почему этот исторический шедевр считается символом вечной любви.

Затем вас ждёт знакомство с его «младшим братом» — Бэби Тадж-Махалом. Есть версия, что Шах-Джахан при строительстве Тадж-Махала вдохновлялся именно этой гробницей. Вы сможете самостоятельно сравнить эти два архитектурных шедевра.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki Desire, Suzuki Ciaz или Toyota Etios, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезём обратно
  • Возьмите с собой носки или бахилы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Тадж-Махал — 1300 рупий
  • Входные билеты в Бэби Тадж-Махал — 310 рупий
  • Видеосъёмка (по желанию) — 25 рупий
  • Обед — по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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