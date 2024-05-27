1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел27 мая 2024Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
- ВВладимир25 мая 2024Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- ССвета9 апреля 2024Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ИИрина10 марта 2024Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас
- ВВиктор8 марта 2024Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
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Сейчас в Дели в категории "Красный форт" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 63 до 440. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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