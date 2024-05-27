Красный форт – экскурсии в Дели

Найдено 14 экскурсий в категории «Красный форт» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Дели за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
4 отзыва
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Колониальная архитектура Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
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    не просто в отеле, а хоть немного посмотреть город в той мере, насколько это возможно. Хариндра оказался правильным выбором благодаря гибкому подходу к запросам клиентов. Нас встретили у отеля, отвезли пообедать в отличный ресторан и далее была экскурсия по городу с учетом наших пожеланий. Заехали в несколько храмом, прогулялись по торговому кварталу британской застройки, купили местных сладостей в лучшем месте, где их делают и после этого нас отвезли в отель. Хариндра отлично говорит по-русски, интересно рассказывает о культурных и религиозных аспектах индийской культуры. Видно, что он на самом деле патриот своей страны и это замечательно, я считаю. Мои наилучшие рекомендации!

    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
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    истории и обычаях Индии. Приятным бонусом стало то, что Хариндра прекрасно владеет русским языком. Рекомендую всем провести знакомство с Дели именно с этим замечательным гидом.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
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    удовольствием отвечал на все вопросы, погрузил в атмосферу старого Дели, почувствовали колорит города, увидели бурлящую жизнь населения, посетили огромнейший рынок, закупались чаем и специями, прокатились по дорогам города, мероприятие, конечно, не для слабонервных 😂, осмотрели потрясающей красоты храмы, в одном из них даже попали на молитву и попробовали национальное угощение. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, где по кушать, какие фрукты купить. Беспокоился, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Спасибо, Хариндра, за вашу работу, ответственность, интерес, доброжелательность и отзывчивость! Очень рады, что выбрали именно вас!

  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
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    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • С
    Света
    9 апреля 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
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    замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной!

    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Колониальная архитектура Дели
    Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас
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    по вопросам приезда, трансфера, отеля. (Classic Diplomat - достойный отель переночевать 1-2 ночи, рядом с аэропортом). Мы признательны Хариндре за прекрасно проведенное время!

  • В
    Виктор
    8 марта 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
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    доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Красный форт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Весь Дели за 1 день
  2. Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
  3. Дели - полное погружение
  4. Старый Дели: яркий и колоритный
  5. Дели - сердце Индии
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Красный форт" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 63 до 440. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Красный форт», 36 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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