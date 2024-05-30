Экскурсии по фортам Дели

Найдено 5 экскурсий в категории «Форты» в Дели на русском языке, цены от $149. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
«После этого вы познакомитесь с загадками Красного форта»
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
«А также услышите о последних годах жизни Шах-Джахана, проведённых в тюрьме Красного форта»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
«День 2: Тадж-Махал и Красный форт»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
«Форт входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО15:00 — посещение местного базара»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Дополнительные расходы: обед в ресторане — по меню, Тадж-Махал — 1300 рупий/чел, форт Агра — 600 рупий/чел»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
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    до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов. Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.

    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель
  • В
    Вадим
    25 января 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
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    - воспитанный, культурный и высокообразованнвй человек. Увидели Тадж-Махал и Форт, услышали все, что связано с этими местами. На обратном пути нас также встретили на вокзале и отвезли в отель. Отличная организация. Мы все очень довольны.

    Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В АгреЭкскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В АгреЭкскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Форты»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Форты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 149 до 440. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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