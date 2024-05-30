1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
«После этого вы познакомитесь с загадками Красного форта»
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
«А также услышите о последних годах жизни Шах-Джахана, проведённых в тюрьме Красного форта»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
«День 2: Тадж-Махал и Красный форт»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
«Форт входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО15:00 — посещение местного базара»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Дополнительные расходы: обед в ресторане — по меню, Тадж-Махал — 1300 рупий/чел, форт Агра — 600 рупий/чел»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна30 мая 2024Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
- ППавел29 апреля 2024Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
- ВВадим25 января 2024Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Форты»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
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