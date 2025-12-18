Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в таинственную атмосферу ночного Дели – города, где древние легенды переплетаются с современной жизнью.



Наш индивидуальный тур подарит вам уникальную возможность увидеть столицу Индии в мягком свете огней, без дневной суеты и толп. Дели ночью – это совсем другой город!

Описание экскурсии Наш тур откроет вам столицу Индии в новом свете — без дневной суеты, в сиянии ночных огней. Вы проедете мимо величественной резиденции президента, Раштрапати-Бхаван, и увидите монументальную арку Ворот Индии, подсвеченную и величественную. При возможности мы также посетим таинственный ступенчатый колодец Аграсен-ки-Баоли, который с наступлением темноты окутывает по-настоящему мистическая аура. Далее вас ждёт путешествие в оазисы спокойствия и истории, которые при лунном свете обретают особое очарование. В садах Лоди, среди тишины и древних гробниц султанов, вы почувствуете вневременной дух города. Завершит впечатление посещение изящного мавзолея Сафдарджанга, известного как «последний всплеск архитектуры Моголов». Ночная подсветка волшебным образом подчеркнёт утончённость его линий, оставив вам воспоминания о Дели как о городе полном тайн и величия. Важная информация: Некоторые объекты доступны только для осмотра снаружи в вечернее время

