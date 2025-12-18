Погрузитесь в таинственную атмосферу ночного Дели – города, где древние легенды переплетаются с современной жизнью.
Наш индивидуальный тур подарит вам уникальную возможность увидеть столицу Индии в мягком свете огней, без дневной суеты и толп. Дели ночью – это совсем другой город!
Описание экскурсииНаш тур откроет вам столицу Индии в новом свете — без дневной суеты, в сиянии ночных огней. Вы проедете мимо величественной резиденции президента, Раштрапати-Бхаван, и увидите монументальную арку Ворот Индии, подсвеченную и величественную. При возможности мы также посетим таинственный ступенчатый колодец Аграсен-ки-Баоли, который с наступлением темноты окутывает по-настоящему мистическая аура. Далее вас ждёт путешествие в оазисы спокойствия и истории, которые при лунном свете обретают особое очарование. В садах Лоди, среди тишины и древних гробниц султанов, вы почувствуете вневременной дух города. Завершит впечатление посещение изящного мавзолея Сафдарджанга, известного как «последний всплеск архитектуры Моголов». Ночная подсветка волшебным образом подчеркнёт утончённость его линий, оставив вам воспоминания о Дели как о городе полном тайн и величия. Важная информация: Некоторые объекты доступны только для осмотра снаружи в вечернее время
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Раштрапати-Бхаван
- Ворота Индии
- Аграсен-ки-Баоли
- Сады Лоди
- Мавзолей Сафдарджанга
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Некоторые объекты доступны только для осмотра снаружи в вечернее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
