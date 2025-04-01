Индивидуальная
Экскурсия по Дели: всё включено
Насладитесь уникальной экскурсией по Дели, где величие прошлого встречается с современностью. Посетите знаковые места и ощутите колорит Индии
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
11 апр в 08:30
12 апр в 08:30
$95 за человека
Индивидуальная
Экскурсия по Джайпуру из Дели: все включено, индивидуальный тур
Ощутите дух Джайпура, исследуя его богатую историю и архитектуру. Частный тур включает посещение форта Амбер, Городского дворца и обсерватории Джантар-Мантар
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
11 апр в 05:00
12 апр в 05:00
$139 за человека
Индивидуальная
Тадж-Махал и секреты индийской кухни: мастер-класс
Индивидуальная экскурсия с посещением Тадж-Махала и форта Агры, а также кулинарный мастер-класс по приготовлению индийских блюд
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
12 апр в 07:00
13 апр в 07:00
$189 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVinod1 апреля 2025The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi. Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
- VVinod24 октября 2024Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists. The guide
- ВВалентина27 мая 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции. Джайпур - удивительное место с множеством достопримечательностей, который стоит посетить уж точно больше одного дня.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Индийские ворота»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в апреле 2025
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