Мои заказы

Вечерние экскурсии Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Дели на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Контрастный и многоликий Дели
На машине
7 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Контрастный и многоликий Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
«А на закате вас будет ждать яркое световое шоу фонтанов»
Сегодня в 10:15
Завтра в 08:00
$129 за человека
Дели - полное погружение
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
«После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов»
17 окт в 17:30
18 окт в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Ночная обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта
Начало: Аэропорт Дели
«Предлагаем не сидеть в аэропорту, а отправиться с нами на экскурсию по волшебному ночному или утреннему Дели прямо из аэропорта»
Расписание: По договоренности (сообщите нам время прилета при бронировании, пожалуйста).
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    28 сентября 2025
    Контрастный и многоликий Дели
    Гид Авинаш это очень дружелюбный и знающий город профессионал. Все организовал в лучшем виде. Мы увидели многоликий Дели. Огромное ему спасибо 🙏
    Гид Авинаш это очень дружелюбный и знающий город профессионал. Все организовал в лучшем виде. Мы увидели многоликий Дели. Огромное ему спасибо 🙏
  • И
    Ирина
    1 февраля 2025
    Контрастный и многоликий Дели
    Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры и местных традиций, прекрасное знание русского языка, приятное общение. Али прислушивался к нашим пожеланиям и корректировал план экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую!
    Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культурыЭкскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культурыЭкскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культурыЭкскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры
  • А
    Алёна
    3 января 2025
    Дели - полное погружение
    От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳
    За один день посмотрели много мест, постоянно вели интересную беседу на русском языке
    читать дальше

    с гидом: о культуре, политике, религии, кастах, проблемах и будущем Индии. Слушали историю страны и особенно подробно об истории мест, которые мы посещали в рамках экскурсии 🇮🇳
    В Индии мы первый раз, хотелось узнать максимально по-больше о новой для нас стране 🫶

    От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳
  • Е
    Елизавета
    8 ноября 2024
    Дели - полное погружение
    Спасибо большое за организацию поездки по Дели с экскурсоводом Сону. Нам очень понравился и сам город, и сама его подача.
    читать дальше

    Побывали в красивейших местах, послушали интереснейшие истории, и о Дели, и об Индии, и о традициях, и о частной жизни. Сону сумел показать Дели красивым, интересным, всё это в комфорте и максимально ненавязчиво и деликатно. Замечательный профессионал и человек 🫶

  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    Дели - полное погружение
    Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто
    читать дальше

    в хорошем состоянии. Гид очень хорошо владеет русским языком. Экскурсия и логистика по городу хорошо продумана. Было интересно и познавательно. Фото - 🔥🔥🔥 Мы были ограничены по времени, гид скорректировал экскурсию под нас! Подвезли до ресторана по окончании! Большое спасибо!

  • В
    Вадим
    23 января 2024
    Дели - полное погружение
    Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
    Рекомендую эту экскурсию всем.
    Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподноситЭта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподноситЭта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподноситЭта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподноситЭта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподноситЭта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподноситЭта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит
  • I
    Ivan
    17 января 2024
    Дели - полное погружение
    Замечательная экскурсия, интересная и познавательная. Очень внимательный гид Сону влюбил нас в Дели.
  • С
    Сергей
    2 января 2024
    Дели - полное погружение
    к сожалению, почему то не посетили гробницу Хумаюна. а в общем все прошло замечательно. спасибо организаторам, гиду и водителю
  • М
    Михаил
    9 октября 2023
    Дели - полное погружение
    Целый день провели с экскурсоводом Сандживом и водителем Рампалом, очень приятные люди, было абсолютно комфортно и спокойно путешествовать с ними.
    читать дальше

    Санджив прекрасно знает историю и своим рассказом вдыхает жизнь в исторические памятники, все как будто оживает и наполняется смыслом. Заставляет сопереживать как грустным так и воодушевляющим страницам истории. Так же я получил глубокие ответы на вопросы касающиеся как древней истории так и современных событий, и также индийской философии. Многое стало понятнее, но для постижения всей глубины конечно-же одного дня не достаточно! С удовольствием бы провел еще время с такой компанией! Спасибо за увлекательную экскурсию!

  • В
    Василий
    6 октября 2023
    Дели - полное погружение
    Мы провели на экскурсиях по Дели два дня. Наш гид Салман сам распланировал эти дни согласно нашим пожеланиямю Мы увидели
    читать дальше

    и узнали всё, что хотели и всё, что он нам рекомендовал. История и традиции Индии, кулинария - всё было очень интересно и вкусно. Огромное спасибо организаторам за отлично проведённые дни в Дели.

  • С
    Стелла
    3 мая 2023
    Дели - полное погружение
    Очень понравилась организация всего:)

    Мы договорились о кастомизированной экскурсии - взяли не только Дели, но и ару с Тадж Махалом.
    Коммуницировали с
    читать дальше

    Анной - она на все оперативно отвечала.

    Нас встретили в аэропорту Дели и отвезли в Агру. Водитель супер вежливый и аккуратный - с ним на безумных индийских дорогах было нестрашно! Утром в 6 утра отправились в Тадж Махал - там нас сопровождал русскоговорящий гид (по-русски говорил очень хорошо), а затем поехали в Дели.
    Утром в Дели в отеле нас встретил другой гид (тоже очень хорошо говорил по-русски).

    Нам очень все понравилось! Всегда за нами приезжали чуть вовремя, и все были супер доброжелательны!

  • С
    Светлана
    16 апреля 2023
    Дели - полное погружение
    Отличная экскурсия, всё организовано,, всё по расписанию,. Провели замечательный день, посмотрели всё достопримечательности предусмотреные программой. Прекрасный экскурсовод.
  • O
    Olga
    4 ноября 2022
    Контрастный и многоликий Дели
    Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, с аккуратным водителем и прекрасным гидом Джиту, который очень интересно рассказывал. Отличное знание истории, интересных
    читать дальше

    фактов, хорошее знание русского языка и продуманный маршрут экскурсий. Учитывая загруженность дорог, программа экскурсии была выполнена полностью и даже более того. Особое впечатление произвел храм Акшардам, жаль там запрещено фотографировать. Гид рассказывал очень много интересных фактов, легенд, выбирал отличные локации для фото. Время пролетело незаметно! Смело рекомендую эту экскурсию и организаторов - не пожалеете.

  • А
    Алена
    20 октября 2022
    Контрастный и многоликий Дели
    Очень интенсивная и интересная экскурсия! Намного лучше взять эту экскурсию, чем пытаться самостоятельно все посмотреть.
  • М
    Мария
    28 ноября 2019
    Контрастный и многоликий Дели
    Очень понравилась экскурсия!
    Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.
  • Е
    Евгений
    4 ноября 2019
    Контрастный и многоликий Дели
    Удивительная экскурсия! Очень понравился Дели, наибогатейшая история, безумно красивая архитектура! Гид и водитель - супер, спасибо большое! Показали не только достопримечательности, но и угостили чаем, ромом, показали всю обратную сторону… совсем другое восприятие Индии.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Контрастный и многоликий Дели
  2. Дели - полное погружение
  3. Ночная обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 150. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», 18 ⭐ отзывов, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь