Анной - она на все оперативно отвечала.



Нас встретили в аэропорту Дели и отвезли в Агру. Водитель супер вежливый и аккуратный - с ним на безумных индийских дорогах было нестрашно! Утром в 6 утра отправились в Тадж Махал - там нас сопровождал русскоговорящий гид (по-русски говорил очень хорошо), а затем поехали в Дели.

Утром в Дели в отеле нас встретил другой гид (тоже очень хорошо говорил по-русски).



Нам очень все понравилось! Всегда за нами приезжали чуть вовремя, и все были супер доброжелательны!