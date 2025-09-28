Групповая
до 20 чел.
Контрастный и многоликий Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
«А на закате вас будет ждать яркое световое шоу фонтанов»
Сегодня в 10:15
Завтра в 08:00
$129 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
«После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов»
17 окт в 17:30
18 окт в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта
Начало: Аэропорт Дели
«Предлагаем не сидеть в аэропорту, а отправиться с нами на экскурсию по волшебному ночному или утреннему Дели прямо из аэропорта»
Расписание: По договоренности (сообщите нам время прилета при бронировании, пожалуйста).
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$150 за всё до 4 чел.
- ООлег28 сентября 2025Гид Авинаш это очень дружелюбный и знающий город профессионал. Все организовал в лучшем виде. Мы увидели многоликий Дели. Огромное ему спасибо 🙏
- ИИрина1 февраля 2025Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры и местных традиций, прекрасное знание русского языка, приятное общение. Али прислушивался к нашим пожеланиям и корректировал план экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую!
- ААлёна3 января 2025От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳
За один день посмотрели много мест, постоянно вели интересную беседу на русском языке
- ЕЕлизавета8 ноября 2024Спасибо большое за организацию поездки по Дели с экскурсоводом Сону. Нам очень понравился и сам город, и сама его подача.
- ВВладимир14 февраля 2024Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто
- ВВадим23 января 2024Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Рекомендую эту экскурсию всем.
- IIvan17 января 2024Замечательная экскурсия, интересная и познавательная. Очень внимательный гид Сону влюбил нас в Дели.
- ССергей2 января 2024к сожалению, почему то не посетили гробницу Хумаюна. а в общем все прошло замечательно. спасибо организаторам, гиду и водителю
- ММихаил9 октября 2023Целый день провели с экскурсоводом Сандживом и водителем Рампалом, очень приятные люди, было абсолютно комфортно и спокойно путешествовать с ними.
- ВВасилий6 октября 2023Мы провели на экскурсиях по Дели два дня. Наш гид Салман сам распланировал эти дни согласно нашим пожеланиямю Мы увидели
- ССтелла3 мая 2023Очень понравилась организация всего:)
Мы договорились о кастомизированной экскурсии - взяли не только Дели, но и ару с Тадж Махалом.
Коммуницировали с
- ССветлана16 апреля 2023Отличная экскурсия, всё организовано,, всё по расписанию,. Провели замечательный день, посмотрели всё достопримечательности предусмотреные программой. Прекрасный экскурсовод.
- OOlga4 ноября 2022Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, с аккуратным водителем и прекрасным гидом Джиту, который очень интересно рассказывал. Отличное знание истории, интересных
- ААлена20 октября 2022Очень интенсивная и интересная экскурсия! Намного лучше взять эту экскурсию, чем пытаться самостоятельно все посмотреть.
- ММария28 ноября 2019Очень понравилась экскурсия!
Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.
- ЕЕвгений4 ноября 2019Удивительная экскурсия! Очень понравился Дели, наибогатейшая история, безумно красивая архитектура! Гид и водитель - супер, спасибо большое! Показали не только достопримечательности, но и угостили чаем, ромом, показали всю обратную сторону… совсем другое восприятие Индии.
