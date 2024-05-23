1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 02:30
от $199 за всё до 20 чел.
Групповая
12 часов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина23 мая 2024Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия.
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ППавел4 мая 2024Экскурсия прошла замечательно Гид Анис рассказал и показал нам все Водитель так же вел машину аккуратно что является для нас большим плюсом Спасибо!
- PPavel22 апреля 2024Али, спасибо большое! Мы очень благодарны за прекрасную организацию экскурсии 🤝
- ТТатьяна12 апреля 2024Мы были в Сикхском храме, смотрели железную колонну, которая не ржавеет несколько тысячелетий, и многие другие достопримечательности города. Прекрасный информированный
- ДДарья21 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось. Спасибо гиду Аки.
- ААнна4 марта 2024Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию
- JJulia2 декабря 2023Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень
- ЕЕкатерина27 ноября 2023Спасибо экскурсоводу по имени Суджит за прекрасно проведенную экскурсию
- BBobrokos15 мая 2023Несмотря на не сезон посещения объекта - довольно высокая температура, нам все понравилось! Спасибо организатору!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 99 до 230. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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