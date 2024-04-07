Сады Лоди – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Сады Лоди» в Дели на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Контрастный и многоликий Дели
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Неизведанный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Древний мегаполис Дели
    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
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    мы катались и на рикше и ходили на обед, разумеется, это экстра. Входные билеты везде минимальные по цене. Очень всем довольны!!!! А еще сервис уровня топ! И вода по маршруту и дверь откроют и все пожелания учтут, да завозили на разные фабрики в конце, но тут из серии кому надо купит, нам было не надо, мы не покупали ничего) Обратно поехали сразу в аэропорт. Спасибо большое за шикарный день!

    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой
  • Н
    Наталья
    28 декабря 2023
    Древний мегаполис Дели
    Очень все понравилось
    Очень все понравилось
  • O
    Olga
    4 ноября 2022
    Контрастный и многоликий Дели
    Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, с аккуратным водителем и прекрасным гидом Джиту, который очень интересно рассказывал. Отличное знание истории, интересных
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    фактов, хорошее знание русского языка и продуманный маршрут экскурсий. Учитывая загруженность дорог, программа экскурсии была выполнена полностью и даже более того. Особое впечатление произвел храм Акшардам, жаль там запрещено фотографировать. Гид рассказывал очень много интересных фактов, легенд, выбирал отличные локации для фото. Время пролетело незаметно! Смело рекомендую эту экскурсию и организаторов - не пожалеете.

  • А
    Алена
    20 октября 2022
    Контрастный и многоликий Дели
    Очень интенсивная и интересная экскурсия! Намного лучше взять эту экскурсию, чем пытаться самостоятельно все посмотреть.
  • М
    Мария
    28 ноября 2019
    Контрастный и многоликий Дели
    Очень понравилась экскурсия! Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Сады Лоди»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Сады Лоди" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 140. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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