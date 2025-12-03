Мои заказы

Утренняя обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта

Вы прилетаете в Дели ночью или рано утром? А до следующего рейса ещё 6 или больше часов? Предлагаем не сидеть в аэропорту, а отправиться с нами на экскурсию по волшебному ночному или утреннему Дели прямо из аэропорта! Ранним утром пробок ещё нет, город свежеубранный, чистый и только просыпается — это безусловные плюсы экскурсии.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Во время обзорной экскурсии вы сможете увидеть Президентский дворец, Парламент, Ворота Индии, самый большой сикхский Храм — Гурдвара Бангла Сахиб с прудом и огромной кухней, Кутуб Минар, Красный форт, Бирла Мандир (храм Лакшми-Нараян) и ещё много интересного. Вы можете взять свой багаж в машину, по завершении экскурсии мы привезем вас в нужный терминал, чтобы вы могли продолжить свое путешествие. Важная информация: Программа корректируется под ваши пожелания.

По договоренности (сообщите нам время прилета при бронировании, пожалуйста).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Президентский дворец
  • Парламент
  • Ворота Индии
  • Самый большой сикхский храм - Гурдвара Бангла Сахиб с прудом и огромной кухней
  • Кутуб Минар
  • Красный форт
  • Бирла Мандир (храм Лакшми-Нараян)
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Комфортный транспорт (трансфер из аэропорта и обратно).
Что не входит в цену
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Завтрак.
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (сообщите нам время прилета при бронировании, пожалуйста).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Программа корректируется под ваши пожелания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С
Сергей
3 дек 2025
Очень впечатлила экскурсия! Дели представился очень многогранным. Приятно удивила чистота и ландшафт в парках и около храмов. Экскурсовод много рассказал о жизни в Индии, об истории Дели.

