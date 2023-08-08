Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Тур для тех, кто хочет увидеть больше, чем главные туристические достопримечательности.
Предлагаем незаезженный маршрут: побываем на самом большом в Северной Индии рынке специй и сделаем яркие фото, попробуем легендарные лепёшки в лучшем местечке Дели, где едят даже болливудские знаменитости, посетим слоновью деревню и увидим королевский мавзолей.
Не обойдёмся и без знаковых локаций: услышим удивительную историю любви в Тадж-Махале, пофотографируемся у дворца Ветров и парящего над водой Джал-Махала.
Предлагаем незаезженный маршрут: побываем на самом большом в Северной Индии рынке специй и сделаем яркие фото, попробуем легендарные лепёшки в лучшем местечке Дели, где едят даже болливудские знаменитости, посетим слоновью деревню и увидим королевский мавзолей.
Не обойдёмся и без знаковых локаций: услышим удивительную историю любви в Тадж-Махале, пофотографируемся у дворца Ветров и парящего над водой Джал-Махала.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
12
авг
авг
16
авг
авг
20
авг
авг
24
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авг
28
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Дели, после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Surjeet — ваш гид в Дели
Провёл экскурсии для 242 туристов
Привет из сказочной Индии! Меня зовут Сурджит. Я работаю в туризме более 8 лет, имею лицензию гида. Я очень люблю свою страну и горжусь тем, что могу поделиться с вами этой любовью. Вы познакомитесь с тысячелетними памятниками, природными заповедниками, древней историей, вкусной индийской кухней… А самое главное, ощутите искреннее дружелюбие людей моей удивительной страны. Я также могу помочь с бронированием отеля и организовать трансфер. Работаю с группами и индивидуальными путешественниками. Всегда стараюсь провести экскурсию так, чтобы гости влюбились в город! До встречи в Дели!
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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры
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