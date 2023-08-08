Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами

Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари

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Тур для тех, кто хочет увидеть больше, чем главные туристические достопримечательности.

Предлагаем незаезженный маршрут: побываем на самом большом в Северной Индии рынке специй и сделаем яркие фото, попробуем легендарные лепёшки в лучшем местечке Дели, где едят даже болливудские знаменитости, посетим слоновью деревню и увидим королевский мавзолей.

Не обойдёмся и без знаковых локаций: услышим удивительную историю любви в Тадж-Махале, пофотографируемся у дворца Ветров и парящего над водой Джал-Махала.
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Ближайшие даты:
8
авг
12
авг
16
авг
20
авг
24
авг
28
авг
1
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Дели, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры

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