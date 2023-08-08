Surjeet — ваш гид в Дели

Провёл экскурсии для 242 туристов

Привет из сказочной Индии! Меня зовут Сурджит. Я работаю в туризме более 8 лет, имею лицензию гида. Я очень люблю свою страну и горжусь тем, что могу поделиться с вами этой любовью. Вы познакомитесь с тысячелетними памятниками, природными заповедниками, древней историей, вкусной индийской кухней… А самое главное, ощутите искреннее дружелюбие людей моей удивительной страны. Я также могу помочь с бронированием отеля и организовать трансфер. Работаю с группами и индивидуальными путешественниками. Всегда стараюсь провести экскурсию так, чтобы гости влюбились в город! До встречи в Дели!

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