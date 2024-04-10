Туры со скидкой в Дели

Найдено 4 тура в категории «Со скидкой» в Дели на русском языке, цены от $855, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 главных города Индии только для вас
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
10 июля в 08:00
15 июля в 08:00
949$855 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
14 июля в 08:00
24 июля в 08:00
1723$1 551 за человека
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
16 июля в 10:00
28 июля в 10:00
2530$2 277 за человека
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
9 июля в 08:00
18 июля в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Со скидкой»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 3 главных города Индии только для вас
  2. Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
  3. Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
  4. Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июле 2024
Сейчас в Дели в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 тура от 855 до 2 277 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Со скидкой», 1 ⭐ отзыв, цены от $855. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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