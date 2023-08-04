Погружаемся в историю Индии наглядно и интересно: проедемся по старинным фортам страны, увидим легендарный Тадж-Махал, полюбуемся Дворцом Ветров и древними храмами, познакомимся с местными ремёслами и культурой. А ещё пройдёмся по местным рынкам — здесь можно почувствовать дух настоящей Индии, шумной, яркой и с ароматом пряностей, распробуем местную кухню, узнаем, почему Джодхпур — «голубой», Джайпур — «розовый», а Раджастан — «золотой город».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.