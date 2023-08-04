Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии

Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами

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О гиде
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Ответы на вопросы
Погружаемся в историю Индии наглядно и интересно: проедемся по старинным фортам страны, увидим легендарный Тадж-Махал, полюбуемся Дворцом Ветров и древними храмами, познакомимся с местными ремёслами и культурой.

А ещё пройдёмся по местным рынкам — здесь можно почувствовать дух настоящей Индии, шумной, яркой и с ароматом пряностей, распробуем местную кухню, узнаем, почему Джодхпур — «голубой», Джайпур — «розовый», а Раджастан — «золотой город».
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Ближайшие даты:
4
авг
11
авг
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
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