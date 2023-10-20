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Авторский тур
15 дней
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Путешествие по Индии за 15 дней: от Тадж-Махала до ритуалов на Ганге. Незабываемые впечатления и лучшие закаты ждут вас
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
«А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца»
16 ноя в 08:00
14 дек в 08:00
$1 355 за человека
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Отдохнём на берегу водоёма и продолжим экскурсию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Авторский тур
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
«За 12 дней успеем увидеть главные достопримечательности Старого и Нового Дели, побывать в пустыне, где обитают двугорбые верблюды, а ещё переночевать в оборудованном палаточном лагере на берегу высокогорного озера»
13 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«А затем исследуем гхаты-набережные»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений20 октября 2023Всем намасте как говорится! Был счастливым участником группы в февральской поездке по Индии от великолепных организаторов Алексея и Виктора. Все
- ММария6 октября 2023"Наконец сбылась моя мечта! Несколько лет я искала именно этот тур! Большинство предлагаемых Туров это Золотой треугольник Индии (Дели-Агра-Джайпур), Варанаси+Сарнадж
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Набережная»
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Сейчас в Дели в категории "Набережная" можно забронировать 4 тура от 1 199 до 1 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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