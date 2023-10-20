Туры по набережной Дели

Найдено 4 тура в категории «Набережная» в Дели на русском языке, цены от $1 199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Авторский тур
15 дней
2 отзыва
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Путешествие по Индии за 15 дней: от Тадж-Махала до ритуалов на Ганге. Незабываемые впечатления и лучшие закаты ждут вас
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
«А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца»
16 ноя в 08:00
14 дек в 08:00
$1 355 за человека
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Отдохнём на берегу водоёма и продолжим экскурсию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
«За 12 дней успеем увидеть главные достопримечательности Старого и Нового Дели, побывать в пустыне, где обитают двугорбые верблюды, а ещё переночевать в оборудованном палаточном лагере на берегу высокогорного озера»
13 июня в 10:00
$1 400 за человека
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«А затем исследуем гхаты-набережные»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    20 октября 2023
    Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
    Всем намасте как говорится! Был счастливым участником группы в февральской поездке по Индии от великолепных организаторов Алексея и Виктора. Все
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    прошло на ура,небольшие задержки поездов и самолетов на внутренних рейсах не в счет. Поездка от начала до конца организована четко,все продумано до мелочей,свои личные траты сводятся лишь к личным покупкам. Обычно организую свои путешествия сам,но в случае с Индией не рискнул(получилось бы дороже и сложнее) и доверился Алексею,тем более он уже показал себя,как порядочный человек-первая поездка сорвалась в марте 2022 после отмены аэрофлотовских рейсов и Алексей долго и упорно по крупинкам можно сказать выцарапывал наши деньги с транспортников Индии и возвращал нам. Моя вторая попытка удалась,поездкой весьма и весьма удовлетворен,сбылась давняя мечта побывать в Варанаси. Столько значимых и интересных мест в одном трипе и хотя пляжный Гоа не особо привлекал,пляжик в конце такого напряженного тура пришелся очень даже кстати. Ну и не вышло б такого запоминающегося путешествия без собравшейся классной компании и тур-лидера Виктора!

  • М
    Мария
    6 октября 2023
    Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
    "Наконец сбылась моя мечта! Несколько лет я искала именно этот тур! Большинство предлагаемых Туров это Золотой треугольник Индии (Дели-Агра-Джайпур), Варанаси+Сарнадж
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    или Мумбаи+Гоа. А я хотела все и сразу)) И нашла!!!! Перед поездкой я специально не смотрела фото отзывы туристов, ничего не читала, я хотела, чтобы для меня это была неизведанная сказка (хотя все места и так знала наизусть, ранее читая про них). И сказка превзошла все ожидания! Это путешествие 🧳 запомнится на всю жизнь. Такое не каждый сможет организовать сам. Я например, никогда бы не решилась проехаться на индийском поезде, прекрасно зная, что это очень колоритно. Но страх потеряться, сесть не туда, опоздать - преобладал бы. С Витей нашим гидом, было не страшно ничего! Где-то на уровне подсознания я была уверена, что всегда все схвачено! Почти каждый день новый город, интересные истории, приключения. Каждый день новый транспорт, думаю это тоже специально так спланировано. Начинаем с шумного Дели. Кстати, советую делать там покупки. Я хоть и барахольщик, но такого как там, не видела потом нигде) Джайпур-розовый город 🧡 Ставлю оранжевое сердечко, потому что для меня этот город все же оранжевый Дворец ветров - волшебное место! Покоряет своей красотой. Он как кукольный домик, карамельный, только огромный! Уютные отели с кафе на крыше. Как же прекрасно выйти с утра на крышу, а перед тобой Тадж Нереальные впечатления от ночной поездки на слиппер басе и вот мы в Варанаси. Именно этот город был причиной моей поездки. Я каждым кусочком и клеточкой тела, очень хотела там побывать. Это потрясающий, загадочный и очень необычный город. Он дышит своей жизнью, там совершенно другая атмосфера и энергетика. А вечерняя церемония Ганга Арти - я даже не мечтала прикоснуться к этому событию. А благодаря Вите, мы сидели почти у ног брахманов. Перелет в Мумбаи - и вот уже роскошная колониальная Индия. Таких красивых замков, башен, прячущихся в тени пальм я не видела никогда! 🥰 И вот, мы уже в любимом Гоа, родной Арамболь, непередаваемая поездка на пляж Парадайз, еще и с ночевкой в бунгалах прямо на берегу. Не райское ли это место!!! Я в диком восторге. Счастье и эмоции переполняли меня каждый день. На третий день я пила кофе на крыше, смотрела в даль и думала: «неужели это правда все со мной происходит»? И казалось кстати, что прошло уже очень много дней, потому что впечатлений было столько, сколько невозможно просто получить за один день в обычной жизни! Я безмерно благодарна Алексею и Виктору. Ребята, вы приносите людям счастье и как волшебники 🧙 осуществляете их мечты! Большое спасибо нашей прекрасной компании - очень душевные, отзывчивые и весёлые люди. И спасибо вселенной, что все сложилось именно так.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
  2. Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
  3. Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
  4. Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Набережная" можно забронировать 4 тура от 1 199 до 1 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Дели, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Дели. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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