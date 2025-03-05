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Тайны индийских Гималаев: лучшее, что может быть в жизни

Всемирная столица йоги Ришикеш со своей индуистской культурой
Тайны индийских Гималаев: лучшее, что может быть в жизниФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тайны индийских Гималаев: лучшее, что может быть в жизниФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тайны индийских Гималаев: лучшее, что может быть в жизниФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Всемирная столица йоги Ришикеш со своей Индуистской культурой и Новый Тибет с Далай Ламой и Тибетскими врачами. Полет на параплане и сплав на рафтах, а также ночь в палатке на высоте почти 3000 метров.

  • 10 дней активного отдыха.
  • - больше 7 городов (проедем больше 1000 км)
  • - треккинги
  • - ночь в палатках на высоте 3000 метров
  • - рафтинг
  • - всемирный центр Йоги
  • - полёт на параплане (самый большой спот в Азии)
  • - новый Тибет (посещение тибетских врачей, усадьба Далай Ламы)
  • - усадьба Николая Рериха
  • - водопады
  • - горячие источники
  • - храмы и достопримечательности
  • Прочувствуйте культурное разнообразие за один отпуск!

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности Дели

Сбор всех участников в Дели

Посещение основных достопримечательностей столицы Дели

Храм Лотос

Гробница Хумаюн

Парк Лорди

Главные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Отправление в мировую столицу Йоги Ришикеш

Перелет на самолете до всемирной столицы йоги Ришикеш (230км).

Ашрамы и навесные мосты через священную реку Ганг

Отправление в мировую столицу Йоги РишикешОтправление в мировую столицу Йоги Ришикеш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рафтинг по реке Ганг

Рафтинг по реке Ганг (16км)

Индуистские храмы

Прохождение церемонии Аарти

Рафтинг по реке ГангРафтинг по реке Ганг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Любимые места группы The Beatles

Шопинг в местных лавках

Посещаем любимые места группы The Beatles

Отправление на Автобусе в Дхарамсалу (500км)(12 часов)

Любимые места группы The BeatlesЛюбимые места группы The Beatles
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Новый Тибет Дарамсала

Усадьба Далай Ламы

Посещение Тибетских врачей

Улицы нового Тибета

Тибетская кухня и покупка сувениров

Новый Тибет ДарамсалаНовый Тибет Дарамсала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Восхождение и ночевка в палатке

Начало трекинга (9 км),

старт с высоты 2000м

продолжительность подъема 5 часов

финальная точка 3000 м (Плато Триунд)

Ночь в палатке

Восхождение и ночевка в палаткеВосхождение и ночевка в палатке
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Дорога обратно

Встречаем рассвет

Спуск обратно в Дарамсала

Заканчиваем посещение нового Тибета

Прощаемся с Дарамсалой

Дорога обратноДорога обратно
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Полет на Параплане и дорога в Манали

Отправляемся на авто в Бир (80км) (2.5 часа)

Полет на параплане (самый большой спот в Азии)

Едем в Манали (180км) (4,5 часа)

Полет на Параплане и дорога в МаналиПолет на Параплане и дорога в Манали
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Трекинг до водопада и горячих источников

Трекинг до водопада с радугой (место силы)

Легендарная долина Богов Куллу

Деревня Вашишт

Горячие источники

Трекинг до водопада и горячих источниковТрекинг до водопада и горячих источников
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Усадьба Николая Рериха и дорога домой

По желанию берём байки в аренду и отправляемся в Нагар (усадьба Николая Рериха)

Посещаем местную крепость

Прощаемся с Гималаями

Отправляемся в столицу Дели на автобусе (500км)(12 часов)

Усадьба Николая Рериха и дорога домойУсадьба Николая Рериха и дорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Отправляемся домой

Каждый улетает в свой город

Варианты проживания

1-местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида и проводника
  • Проживание 3/4 во всех локациях
  • Трансфер по всему маршруту (авиа+такси+автобусы+поезд)
  • Посещение всех достопримечательностей
  • Полет на параплане
  • Рафтинг
  • Ночь в палатке
  • Местная сим карта с интернетом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города туда и обратно (старт и конец тура в Дели)
  • Питание (примерно 1500р в день с человека)
  • Виза (3000р)
  • Страховка (1500р+)
  • Подарки родным и близким
О чём нужно знать до поездки

Это мой любимый маршрут. Вам обязательно понравится мой авторский тур.

Май лучшее время в году чтобы посетить эти волшебные места.

Каждый день - лучший день!

Увидимся

Пожелания к путешественнику

Готовимся к лучшей поездке в вашей жизни!

Берем отличное настроение с собой!

Визы

Ваш паспорт должен не заканчиваться как минимум еще 6 месяцев на момент перехода границы.

Получить электронную визу можно за 4/5 рабочих дней

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Никита
Никита — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Активно путешествую поседение 10 лет. Прожил в Индии в общей сложности 2.5 года. Последние 7 лет вожу по своей авторской программе в Индийские Гималаи. Провожу всего 2/3 группы в год в мае и иногда в сентябре. Мои туры это не бизнес, а в первую очередь душа! Мой девиз Каждый День - Лучший День! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ!

Тур входит в следующие категории Дели

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