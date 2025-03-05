Никита — Тревел-эксперт Организатор данного мероприятия

На сайте с 2025 года

Активно путешествую поседение 10 лет. Прожил в Индии в общей сложности 2.5 года. Последние 7 лет вожу по своей авторской программе в Индийские Гималаи. Провожу всего 2/3 группы в год в мае и иногда в сентябре. Мои туры это не бизнес, а в первую очередь душа! Мой девиз Каждый День - Лучший День! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ!