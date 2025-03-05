Описание тура
Всемирная столица йоги Ришикеш со своей Индуистской культурой и Новый Тибет с Далай Ламой и Тибетскими врачами. Полет на параплане и сплав на рафтах, а также ночь в палатке на высоте почти 3000 метров.
- 10 дней активного отдыха.
- - больше 7 городов (проедем больше 1000 км)
- - треккинги
- - ночь в палатках на высоте 3000 метров
- - рафтинг
- - всемирный центр Йоги
- - полёт на параплане (самый большой спот в Азии)
- - новый Тибет (посещение тибетских врачей, усадьба Далай Ламы)
- - усадьба Николая Рериха
- - водопады
- - горячие источники
- - храмы и достопримечательности
- Прочувствуйте культурное разнообразие за один отпуск!
Программа тура по дням
Главные достопримечательности Дели
Сбор всех участников в Дели
Посещение основных достопримечательностей столицы Дели
Храм Лотос
Гробница Хумаюн
Парк Лорди
Отправление в мировую столицу Йоги Ришикеш
Перелет на самолете до всемирной столицы йоги Ришикеш (230км).
Ашрамы и навесные мосты через священную реку Ганг
Рафтинг по реке Ганг
Рафтинг по реке Ганг (16км)
Индуистские храмы
Прохождение церемонии Аарти
Любимые места группы The Beatles
Шопинг в местных лавках
Посещаем любимые места группы The Beatles
Отправление на Автобусе в Дхарамсалу (500км)(12 часов)
Новый Тибет Дарамсала
Усадьба Далай Ламы
Посещение Тибетских врачей
Улицы нового Тибета
Тибетская кухня и покупка сувениров
Восхождение и ночевка в палатке
Начало трекинга (9 км),
старт с высоты 2000м
продолжительность подъема 5 часов
финальная точка 3000 м (Плато Триунд)
Ночь в палатке
Дорога обратно
Встречаем рассвет
Спуск обратно в Дарамсала
Заканчиваем посещение нового Тибета
Прощаемся с Дарамсалой
Полет на Параплане и дорога в Манали
Отправляемся на авто в Бир (80км) (2.5 часа)
Полет на параплане (самый большой спот в Азии)
Едем в Манали (180км) (4,5 часа)
Трекинг до водопада и горячих источников
Трекинг до водопада с радугой (место силы)
Легендарная долина Богов Куллу
Деревня Вашишт
Горячие источники
Усадьба Николая Рериха и дорога домой
По желанию берём байки в аренду и отправляемся в Нагар (усадьба Николая Рериха)
Посещаем местную крепость
Прощаемся с Гималаями
Отправляемся в столицу Дели на автобусе (500км)(12 часов)
Отправляемся домой
Каждый улетает в свой город
Варианты проживания
1-местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и проводника
- Проживание 3/4 во всех локациях
- Трансфер по всему маршруту (авиа+такси+автобусы+поезд)
- Посещение всех достопримечательностей
- Полет на параплане
- Рафтинг
- Ночь в палатке
- Местная сим карта с интернетом
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города туда и обратно (старт и конец тура в Дели)
- Питание (примерно 1500р в день с человека)
- Виза (3000р)
- Страховка (1500р+)
- Подарки родным и близким
О чём нужно знать до поездки
Это мой любимый маршрут. Вам обязательно понравится мой авторский тур.
Май лучшее время в году чтобы посетить эти волшебные места.
Каждый день - лучший день!
Увидимся
Пожелания к путешественнику
Готовимся к лучшей поездке в вашей жизни!
Берем отличное настроение с собой!
Визы
Ваш паспорт должен не заканчиваться как минимум еще 6 месяцев на момент перехода границы.
Получить электронную визу можно за 4/5 рабочих дней