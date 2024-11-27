10 дней
Погружение в культуру Индии: комфорт-тур
Побывать на священной земле 6 городов, принять участие в молитве-ритуале и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро (точное время зависит о...
27 ноя в 07:00
$1 750 за человека
10 дней
В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким
Встретить рассвет в горах, побывать у священных озёр и изучить наследие исчезнувшего королевства
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
$1 980 за человека
10 дней
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Увидеть главные дворцы и храмы, проплыть по Гангу на лодке и посмотреть шоу о Тадж-Махале
Начало: Дели, аэропорт, 8:00
9 дек в 08:00
20 янв в 08:00
$1 290 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Туры на 10 дней»
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