Встречаемся рано утром, так как программа у нас насыщенная. Из аэропорта Дели сразу отправляемся в Агру (в дороге около 3 часов). По прибытии позавтракаем, немного отдохнём, познакомимся.

Главная достопримечательность Агры — Тадж-Махал. С него и начнём знакомство с городом. Увидим великолепный мавзолей из белого мрамора, построенный в память о любимой жене императора.

Затем посетим форт Агры, он же бывшая резиденция Великих Моголов. Увидим дворцы, мечети, сады и погрузимся в историю Индии.

Вечером вернёмся в Дели, заселимся в отель.