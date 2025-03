Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Обратите внимание, Тадж-Махал не работает в пятницу. Многие храмы не работают в понедельник. Также в храмах необходимо снимать обувь и платить за хранение (50 рупий на человека).

Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами: The Retreat, The Crimson Palace, The Arch Mahipalpur, Lily pool, 7 Apple или аналогичных. Точное название отеля будет известно перед поездкой.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню. Маршрут предусматривает заезды в определённые проверенные рестораны.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Дети. С любого возраста.

Виза. Гражданам РФ не требуется.