Для полного погружения в культуру отправимся в предгорья Гималаев, в
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Обратите внимание, Тадж-Махал не работает в пятницу. Многие храмы не работают в понедельник. Также в храмах необходимо снимать обувь и платить за хранение (50 рупий на человека).
Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами: The Retreat, The Crimson Palace, The Arch Mahipalpur, Lily pool, 7 Apple или аналогичных. Точное название отеля будет известно перед поездкой.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню. Маршрут предусматривает заезды в определённые проверенные рестораны.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
Дети. С любого возраста.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Из Дели в Агру
Встречаемся рано утром, так как программа у нас насыщенная. Из аэропорта Дели сразу отправляемся в Агру (в дороге около 3 часов). По прибытии позавтракаем, немного отдохнём, познакомимся.
Главная достопримечательность Агры — Тадж-Махал. С него и начнём знакомство с городом. Увидим великолепный мавзолей из белого мрамора, построенный в память о любимой жене императора.
Затем посетим форт Агры, он же бывшая резиденция Великих Моголов. Увидим дворцы, мечети, сады и погрузимся в историю Индии.
Вечером вернёмся в Дели, заселимся в отель.
Знакомство с Дели
Сегодня познакомимся с контрастным Дели, столицей Индии, где старинные здания соседствуют с небоскрёбами. Вы увидите все главные достопримечательности: от мечети Джама Масджид, Красного форта до храмов Лотоса и Бирли, Ворот Индии и храмового комплекса Акшардхам. Рассмотрим архитектуру значимых строений, погрузимся в историю, культуру и традиции. Также прокатимся на велорикше по району Чандни Чоук и ощутим колорит. Среди других локаций: мемориал Махатмы Ганди, резиденция президента Индии и ступенчатый колодец.
На обед запланирована остановка в проверенном ресторане, где вы сможете отведать индийских блюд. А гид подскажет, что именно попробовать и с чем сочетать.
Экскурсия рассчитана на весь день, сочетает переезды и прогулки. Вечером вернёмся в отель.
Харидвар и молитва в Ришикеше
В 9:00 выезжаем в один из семи священных городов индуизма — Харидвар. Он находится на берегах реки Ганг и славится своими храмами и ашрамами. Посетим Хар-Ки-Пури, храм бога Вишну, белоснежное здание с золотым куполом. Рассмотрим статуи богов и богинь, а также множество других религиозных символов. Ваш гид-проводник поможет разобраться во всех деталях.
Затем переезжаем в Ришикеш, предгорья Гималаев. Здесь разместимся в отеле и после небольшого отдыха отправимся на вечернюю молитву у Ганга. Религиозный обряд даёт возможность соединиться с природой и погрузиться в культуру.
Значимые места Ришикеша, водопад Патна и ашрам группы «Битлз»
Сегодня продолжим знакомиться с Ришикешем, мировой столицей йоги и духовности. Здесь повсюду проводятся различные практики и учения, царит особая атмосфера, а ещё открывается впечатляющий вид на горы. Увидим мост Лакшман Джула, соединяющий два берега Ганга, мост Рам Джула, где проводятся ритуалы, и Тривени Гхат. Последнее место собирает множество верующих, желающих искупаться в водах Ганга и очистить душу и тело.
Также заедем к 40-метровому водопаду Патна — невероятно красивой локации. Вы насладитесь свежестью в окружении густого леса, зелёных холмов, гор и растений, в числе которых бамбук и орхидеи. Здесь приятно отдохнуть от городской суеты и послушать переливы воды.
Последняя локация нашего путешествия — ашрам группы «Битлз». Посетим комплекс зданий, где мировые звёзды жили, медитировали и сочинили около 48 песен.
Поздно вечером вернёмся в Дели. Завершение тура — в аэропорту или другом месте в городе (по договорённости).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки с 1-го дня
- Все переезды по программе, парковки, платные дороги, налоги, включая трансфер из/в аэропорт Дели
- Прогулка на велорикше
- Входные билеты на объекты по программе
- Услуги водителя
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около $10-15 на человека за один
- Аренда традиционного наряда для посещения Тадж-Махала (по желанию)
- Место для хранения обуви при входе в храм (обязательно) - 50 рупий за 1 раз (около 60 ₽)
- Чаевые
- По запросу можно расширить группу. Стоимость тура за человека составит $949
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Если вы не нашли подходящую дату, напишите организатору и обсудите другую