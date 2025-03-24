Индивидуальный тур-погружение: Агра, Дели и предгорья Гималаев

Увидеть Тадж-Махал и ашрам «Битлз», помедитировать на молитве в Ришикеше и прокатиться на рикше
Путешествие для тех, кому хочется не просто увидеть значимые места в Индии, но и прочувствовать атмосферу страны, при этом с комфортом.

Для полного погружения в культуру отправимся в предгорья Гималаев, в
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священные города, куда приезжают верующие со всего мира, — Харидвар и Ришикеш.

Здесь посетим вечернюю молитву у Ганга, зайдём в храмы и понаблюдаем за ритуалом очищения на месте слияния трёх рек. Увидим ашрам группы «Битлз», 40-метровый водопад Патна и, конечно, исследуем Дели и Агру. Тур проводится только для вашей компании.

Индивидуальный тур-погружение: Агра, Дели и предгорья Гималаев
Индивидуальный тур-погружение: Агра, Дели и предгорья Гималаев
Индивидуальный тур-погружение: Агра, Дели и предгорья Гималаев
Ближайшие даты:
24
мар27
мар31
мар3
апр7
апр10
апр14
апр
Время начала: 04:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Обратите внимание, Тадж-Махал не работает в пятницу. Многие храмы не работают в понедельник. Также в храмах необходимо снимать обувь и платить за хранение (50 рупий на человека).

Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами: The Retreat, The Crimson Palace, The Arch Mahipalpur, Lily pool, 7 Apple или аналогичных. Точное название отеля будет известно перед поездкой.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню. Маршрут предусматривает заезды в определённые проверенные рестораны.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Дети. С любого возраста.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

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Программа тура по дням

1 день

Из Дели в Агру

Встречаемся рано утром, так как программа у нас насыщенная. Из аэропорта Дели сразу отправляемся в Агру (в дороге около 3 часов). По прибытии позавтракаем, немного отдохнём, познакомимся.

Главная достопримечательность Агры — Тадж-Махал. С него и начнём знакомство с городом. Увидим великолепный мавзолей из белого мрамора, построенный в память о любимой жене императора.

Затем посетим форт Агры, он же бывшая резиденция Великих Моголов. Увидим дворцы, мечети, сады и погрузимся в историю Индии.

Вечером вернёмся в Дели, заселимся в отель.

Из Дели в АгруИз Дели в АгруИз Дели в АгруИз Дели в Агру
2 день

Знакомство с Дели

Сегодня познакомимся с контрастным Дели, столицей Индии, где старинные здания соседствуют с небоскрёбами. Вы увидите все главные достопримечательности: от мечети Джама Масджид, Красного форта до храмов Лотоса и Бирли, Ворот Индии и храмового комплекса Акшардхам. Рассмотрим архитектуру значимых строений, погрузимся в историю, культуру и традиции. Также прокатимся на велорикше по району Чандни Чоук и ощутим колорит. Среди других локаций: мемориал Махатмы Ганди, резиденция президента Индии и ступенчатый колодец.

На обед запланирована остановка в проверенном ресторане, где вы сможете отведать индийских блюд. А гид подскажет, что именно попробовать и с чем сочетать.

Экскурсия рассчитана на весь день, сочетает переезды и прогулки. Вечером вернёмся в отель.

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
3 день

Харидвар и молитва в Ришикеше

В 9:00 выезжаем в один из семи священных городов индуизма — Харидвар. Он находится на берегах реки Ганг и славится своими храмами и ашрамами. Посетим Хар-Ки-Пури, храм бога Вишну, белоснежное здание с золотым куполом. Рассмотрим статуи богов и богинь, а также множество других религиозных символов. Ваш гид-проводник поможет разобраться во всех деталях.

Затем переезжаем в Ришикеш, предгорья Гималаев. Здесь разместимся в отеле и после небольшого отдыха отправимся на вечернюю молитву у Ганга. Религиозный обряд даёт возможность соединиться с природой и погрузиться в культуру.

Харидвар и молитва в РишикешеХаридвар и молитва в РишикешеХаридвар и молитва в РишикешеХаридвар и молитва в Ришикеше
4 день

Значимые места Ришикеша, водопад Патна и ашрам группы «Битлз»

Сегодня продолжим знакомиться с Ришикешем, мировой столицей йоги и духовности. Здесь повсюду проводятся различные практики и учения, царит особая атмосфера, а ещё открывается впечатляющий вид на горы. Увидим мост Лакшман Джула, соединяющий два берега Ганга, мост Рам Джула, где проводятся ритуалы, и Тривени Гхат. Последнее место собирает множество верующих, желающих искупаться в водах Ганга и очистить душу и тело.

Также заедем к 40-метровому водопаду Патна — невероятно красивой локации. Вы насладитесь свежестью в окружении густого леса, зелёных холмов, гор и растений, в числе которых бамбук и орхидеи. Здесь приятно отдохнуть от городской суеты и послушать переливы воды.

Последняя локация нашего путешествия — ашрам группы «Битлз». Посетим комплекс зданий, где мировые звёзды жили, медитировали и сочинили около 48 песен.

Поздно вечером вернёмся в Дели. Завершение тура — в аэропорту или другом месте в городе (по договорённости).

Значимые места Ришикеша, водопад Патна и ашрам группы «Битлз»Значимые места Ришикеша, водопад Патна и ашрам группы «Битлз»Значимые места Ришикеша, водопад Патна и ашрам группы «Битлз»Значимые места Ришикеша, водопад Патна и ашрам группы «Битлз»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки с 1-го дня
  • Все переезды по программе, парковки, платные дороги, налоги, включая трансфер из/в аэропорт Дели
  • Прогулка на велорикше
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Услуги водителя
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около $10-15 на человека за один
  • Аренда традиционного наряда для посещения Тадж-Махала (по желанию)
  • Место для хранения обуви при входе в храм (обязательно) - 50 рупий за 1 раз (около 60 ₽)
  • Чаевые
  • По запросу можно расширить группу. Стоимость тура за человека составит $949
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Если вы не нашли подходящую дату, напишите организатору и обсудите другую
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, 4:00
Завершение: Дели, аэропорт, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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