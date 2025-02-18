Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. Не входит в стоимость. По запросу поможем забронировать отель любого уровня: 2*, 3*, 4*, 5*.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Maruti Dezire/Toyota Etios/Maruti Ciaz/Toyota Hycross с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городу
Встречаемся и после завтрака переезжаем в Ришикеш, столицу мировой йоги и святой для индуистов город. В пути — около 3 часов.
По приезде вы разместитесь в отеле, отдохнёте, а после отправимся на экскурсию. Побываем у подвесного моста Рам Джула, названного в честь бога Рамы, одного из самых почитаемых божеств в индуизме. Прокатимся на лодке по Гангу, осматривая город с воды. Также понаблюдаем за вечерней пуджей — обрядом поклонения богам, проводимом на главном гхате Ришикеша.
Посещение храма Нилкантх Махадев
Сегодня побываем в храме Нилкантх Махадев, расположенном на вершине горы в 12 километрах от Ришикеша и посвящённом богу Шиве. Это одна из самых почитаемых святынь и место паломничества индуистов. Его особенность в том, что его купол выкрашен яркими красками. Я расскажу вам, в честь какого события возвели это необычное сооружение.
Дорога к храму проходит через живописные леса и пересекает горный отрог — вы полюбуетесь пейзажами и завораживающими видами на Ганг. Также по пути на берегу реки увидим ашрам Махариши Махеш Йоги, который когда-то посетила группа «Битлз», и ашрам Пхул Чатти с гигантскими валунами и местами для купания.
Пещера Васиштхи, экскурсия по городу Дехрадун
В этот день первым делом отправимся в пещеру Васиштхи, где, согласно преданиям, жил и молился мудрец Васиштха — сын бога Брахмы. А затем и множество поколений святых. Индуисты верят, что монах медитировал тут несколько тысяч лет. Именно в этой пещере сформировалась концепция Васиштхи успокоения ума. Вы сможете почувствовать, что это идиллическое место обладает необычайной энергетикой и действительно располагает к медитациям.
Затем переедем в Дехрадун. Окружённый горами город расположен на живописной равнине Дун, по одной стороне которой протекает Ганг, по другой — река Ямуна. Здесь мы посетим монастырский комплекс Миндроллинг, относящийся к самой древней традиции тибетского буддизма Ньингма. Побываем у сталактитовых бассейнов Шастрадхара с целебной водой, где желающие смогут искупаться. Посмотрим на водопады и пещеры в потоках воды. К вечеру вернёмся в Ришикеш.
Храмовые комплексы города Харидвар, возвращение в Дели
Утром переедем в город Харидвар, известный многочисленными купальнями и храмовыми постройками. Здесь последователи индуизма совершают ритуалы для спасения душ своих предков и искупления собственных грехов, смывая их в водах священной реки. Можно набрать святой воды и увезти её с собой — она всегда остаётся свежей.
Мы посетим храмовый комплекс Манса Деви, посвящённый богине исполнения желаний, и комплекс Чанди Деви, возведённый в честь богини, олицетворяющей женскую силу. Святыни расположены на холмах — подняться можем по подвесной канатной дороге или пешком (по вашему желанию).
После вернёмся обратно в Дели, трансфер в аэропорт/отель.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Дели и обратно
- Проживание (в отеле 3* - около $70 с человека за тур)
- Питание - около $25 за приём с человека
- Входные билеты - около $45 за человека за тур
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты