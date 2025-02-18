Встречаемся и после завтрака переезжаем в Ришикеш, столицу мировой йоги и святой для индуистов город. В пути — около 3 часов.

По приезде вы разместитесь в отеле, отдохнёте, а после отправимся на экскурсию. Побываем у подвесного моста Рам Джула, названного в честь бога Рамы, одного из самых почитаемых божеств в индуизме. Прокатимся на лодке по Гангу, осматривая город с воды. Также понаблюдаем за вечерней пуджей — обрядом поклонения богам, проводимом на главном гхате Ришикеша.