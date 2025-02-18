По стопам индуизма в Ришикеше, Дехрадуне и Харидваре. Индивидуальный тур из Дели

Погрузиться в философию индуизма, побывать в духовных центрах и познакомиться с обрядами
Мы побываем в городах на побережье Ганга у подножия священных Гималаев, которые являются духовными центрами индуизма и с давних времён служат местом для медитации и освобождения разума. Я расскажу вам
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историю религии, о её традициях и философии.

Познакомлю с ритуалами и обрядами, и вместе мы поговорим о том, почему индуизм — даже больше, чем религия. Скорее дхарма — нравственные устои и универсальный закон бытия.

Мы посетим древние центры паломничества, увидим ашрам Махариши Махеш Йоги, в который однажды приехала группа «Битлз». Заглянем в пещеру, где, согласно преданиям, жил и несколько тысяч лет молился мудрец Васиштха.

По стопам индуизма в Ришикеше, Дехрадуне и Харидваре. Индивидуальный тур из Дели
По стопам индуизма в Ришикеше, Дехрадуне и Харидваре. Индивидуальный тур из Дели
По стопам индуизма в Ришикеше, Дехрадуне и Харидваре. Индивидуальный тур из Дели
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев24
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. Не входит в стоимость. По запросу поможем забронировать отель любого уровня: 2*, 3*, 4*, 5*.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Maruti Dezire/Toyota Etios/Maruti Ciaz/Toyota Hycross с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городу

Встречаемся и после завтрака переезжаем в Ришикеш, столицу мировой йоги и святой для индуистов город. В пути — около 3 часов.

По приезде вы разместитесь в отеле, отдохнёте, а после отправимся на экскурсию. Побываем у подвесного моста Рам Джула, названного в честь бога Рамы, одного из самых почитаемых божеств в индуизме. Прокатимся на лодке по Гангу, осматривая город с воды. Также понаблюдаем за вечерней пуджей — обрядом поклонения богам, проводимом на главном гхате Ришикеша.

Встреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городуВстреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городуВстреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городуВстреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городуВстреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городуВстреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городуВстреча, переезд в Ришикеш, вечерняя экскурсия по городу
2 день

Посещение храма Нилкантх Махадев

Сегодня побываем в храме Нилкантх Махадев, расположенном на вершине горы в 12 километрах от Ришикеша и посвящённом богу Шиве. Это одна из самых почитаемых святынь и место паломничества индуистов. Его особенность в том, что его купол выкрашен яркими красками. Я расскажу вам, в честь какого события возвели это необычное сооружение.

Дорога к храму проходит через живописные леса и пересекает горный отрог — вы полюбуетесь пейзажами и завораживающими видами на Ганг. Также по пути на берегу реки увидим ашрам Махариши Махеш Йоги, который когда-то посетила группа «Битлз», и ашрам Пхул Чатти с гигантскими валунами и местами для купания.

Посещение храма Нилкантх МахадевПосещение храма Нилкантх МахадевПосещение храма Нилкантх МахадевПосещение храма Нилкантх МахадевПосещение храма Нилкантх Махадев
3 день

Пещера Васиштхи, экскурсия по городу Дехрадун

В этот день первым делом отправимся в пещеру Васиштхи, где, согласно преданиям, жил и молился мудрец Васиштха — сын бога Брахмы. А затем и множество поколений святых. Индуисты верят, что монах медитировал тут несколько тысяч лет. Именно в этой пещере сформировалась концепция Васиштхи успокоения ума. Вы сможете почувствовать, что это идиллическое место обладает необычайной энергетикой и действительно располагает к медитациям.

Затем переедем в Дехрадун. Окружённый горами город расположен на живописной равнине Дун, по одной стороне которой протекает Ганг, по другой — река Ямуна. Здесь мы посетим монастырский комплекс Миндроллинг, относящийся к самой древней традиции тибетского буддизма Ньингма. Побываем у сталактитовых бассейнов Шастрадхара с целебной водой, где желающие смогут искупаться. Посмотрим на водопады и пещеры в потоках воды. К вечеру вернёмся в Ришикеш.

Пещера Васиштхи, экскурсия по городу ДехрадунПещера Васиштхи, экскурсия по городу ДехрадунПещера Васиштхи, экскурсия по городу ДехрадунПещера Васиштхи, экскурсия по городу ДехрадунПещера Васиштхи, экскурсия по городу Дехрадун
4 день

Храмовые комплексы города Харидвар, возвращение в Дели

Утром переедем в город Харидвар, известный многочисленными купальнями и храмовыми постройками. Здесь последователи индуизма совершают ритуалы для спасения душ своих предков и искупления собственных грехов, смывая их в водах священной реки. Можно набрать святой воды и увезти её с собой — она всегда остаётся свежей.

Мы посетим храмовый комплекс Манса Деви, посвящённый богине исполнения желаний, и комплекс Чанди Деви, возведённый в честь богини, олицетворяющей женскую силу. Святыни расположены на холмах — подняться можем по подвесной канатной дороге или пешком (по вашему желанию).

После вернёмся обратно в Дели, трансфер в аэропорт/отель.

Храмовые комплексы города Харидвар, возвращение в ДелиХрамовые комплексы города Харидвар, возвращение в ДелиХрамовые комплексы города Харидвар, возвращение в ДелиХрамовые комплексы города Харидвар, возвращение в ДелиХрамовые комплексы города Харидвар, возвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Дели и обратно
  • Проживание (в отеле 3* - около $70 с человека за тур)
  • Питание - около $25 за приём с человека
  • Входные билеты - около $45 за человека за тур
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, утро
Завершение: Дели, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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