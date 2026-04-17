3 день

Столица земли махараджей

На утреннем поезде мы прибываем в Розовый город — Джайпур. Сначала поедем в деревню слонов, где мы покормим и покатаемся на слониках по джунглям. На обед зайдем в гости к семье наших друзей и посмотрим, как живут простые индийцы, погуляем по местной деревне, зайдем в местные храмы, увидим традиционный ступенчатый колодец, а вечером поднимемся на холм в величественную крепость Амбер Форт.

