Описание тура
Наше невероятное путешествие в Индию начинается!
Вы увидите страну изнутри, прочувствуете разнообразие культуры и природы в разных частях Центральной и Южной Индии.
В этом маршруте мы покатаемся на слонах в Розовом Городе, насладимся закатом над Тадж-Махалом, побываем в сердце пустыни Тар, прочувствуем ритм крупнейшего мегаполиса Мумбаи, посетим город свадеб — индийскую Венецию, глубоко расслабимся и перезагрузимся на райских пляжах Гоа!
Маршрут: Дели — Агра — Джайпур — Джодпур — Ранакпур — Удайпур — Мумбаи — Гоа
Программа тура по дням
Намасте, Индия
Прилетаем в колоритную столицу Дели и селимся в самом ее сердце на главном базаре, переоденемся в национальную одежду, и пойдем на обед в храм сикхов — радушных благородных воинов и поучаствуем в приготовлении пищи для паломников. А вечером отправляемся слушать мантры в знаменитый храм Лотоса и ужинать в ресторан с традиционной раджастанской кухней!
Памятник вечной любви
Сегодня мы увидим неординарный памятник любви и 8 чудо света — прекрасный Тадж Махал, сделаем фото в сари и тюрбанах, посмотрим неприступный Агра Форт — монументальное сооружение, часть которого до сих пор занимает действующая армия. А вечером посетим знаменитый на весь город ночной рынок, где мы проведем дегустацию всевозможной уличной еды!
Столица земли махараджей
На утреннем поезде мы прибываем в Розовый город — Джайпур. Сначала поедем в деревню слонов, где мы покормим и покатаемся на слониках по джунглям. На обед зайдем в гости к семье наших друзей и посмотрим, как живут простые индийцы, погуляем по местной деревне, зайдем в местные храмы, увидим традиционный ступенчатый колодец, а вечером поднимемся на холм в величественную крепость Амбер Форт.
Розовый город
Сегодня мы мы отправляемся в розовый город — исторический центр Джайпура. Здесь мы посмотрим Хава Махал — дворец ветров, где прятались наложницы, Джантар Мантар — самую крупную древнюю обсерваторию в Индии, попробуем розовое ласси в глиняном горшочке. После обеда отправимся в Галтаджи — храмовый комплекс, построенный в узкой расщелине холмов. А закат встретим в атмосферном Храме Солнца
Тайны голубого города
Углубляясь в Раджастан, посещаем Голубой город Индии — Джодпур, расположенный в самом сердце пустыни Тар. Индийское Марокко с домами небесно-голубого цвета покорит ваше сердце во время прогулок по уютным старым улочкам, пуджи в местном храме и посещения колоритного базара с традиционной одеждой, украшениями и специями. Кульминацией станет исполинских размеров неприступный Форт Мехрангарх!
Главная святыня джайнов
Позавтракав знаменитым омлетом по 100-летнему рецепту, отправляемся в Ранкпур. По дороге пересекаем красивейшую горную цепь Аравали. В живописных джунглях затерян самый большой джайнский храм в мире, вырезанный из белоснежного мрамора. Джайнизм — древняя религия, последователи которой носят маски, дабы не вдохнуть ни одно живое существо, подметают перед собой пол, чтобы не наступить на насекомых.
Индийская Венеция
Отправляемся в Белый город Индии Удайпур. Нас ждёт прогулка на лодке вдоль знаменитого озера Пичола, по берегам которого раскинулись резные мраморные достопримечательности: Городской Дворец, Озерный дворец и дворец Джагмандир, где прятался от гнева отца могольский император Шах Джахан. Вечером нас ждут традиционные танцы со всех уголков Раджастана, изысканная кухня и закат над озером.
Атмосфера Удайпура
Позавтракав с видом на пробуждающийся город, идём на пуджу в Храм Джагдиш, послушаем мантры и загадаем желание. Сегодня свободный день, и каждый проведет его с пользой. Удайпур известен своей школой миниатюрной живописи, можно взять урок у потомственных мастеров и погрузиться в мир искусства, либо обучиться игре на этнических инструментах, прогуляться по узким улочкам, посетить остеопата.
Колониальный Бомбей
Огромный мегаполис на берегу океана со своим несравненным колоритом и смесью различных культур. Добро пожаловать в мир из книги Шантарам! Сегодня нас ждёт путешествие по океану на остров Элефанта к древним пещерам Шивы. Отплываем от знаменитых ворот Индии, где возвышается легендарный отель Тадж. Встретим закат на набережной Марин Драйв и поужинаем в богемном кафе Леопольд.
Столица Болливуда
Знакомимся с архитектурой колониальной Индии времён британцев, нас ждут зороастрийские башни молчания, галерея современного искусства, знаменитые трущобы Мумбаи и самая большая прачечная под открытым небом Дхоби гхат. Покатаемся на местном транспорте и, конечно же, пойдем смотреть современное индийское кино в центре Болливуда!
Безмятежные волны океана
После насыщенного путешествия самое время расслабиться на диких пляжах южного Гоа! Теплый океан и шелест пальм, обилие фруктов и морепродуктов, атмосфера свободы и вечного праздника.
Гоа
Йога на берегу океана, медитации на закате, расслабляющий массаж, что ещё нужно для счастья? Это идеальное место, чтобы взять каяк и поплавать в океане вместе с дельфинами, или снять байк и умчаться навстречу свободе!
Ветер в волосах
Сегодня нас ждёт лодочная прогулка на соседние пляжи Бабочки и Медового месяца.
А вечером нас ждёт прощальная вечеринка!
Полный Релакс
Посвятим день неспешному завтраку со свежевыжатым соками, шоппингу и расслабляющему гавайскому массажу.
Вечером вылет из Гоа в Дели.
По желанию можно продлить путешествие и остаться в Гоа подольше, уточняйте у организаторов.
Отлёт
Наполненные новой энергией, загоревшие и отдохнувшие, прощаемся с океаном до новых встреч!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Организация путешествия, помощь на всех этапах: от подбора оптимального перелета, заполнения анкеты для визы до сбора вещей
- Встреча и трансфер в аэропорт
- Двухместное проживание в комфортных номерах со всеми удобствами
- Все переезды (поезда с кондиционером, туристические автобусы, такси, метро, рикши)
- Внутренний перелет Удайпур-Мумбаи
- Сопровождение опытным русским гидом на всем маршруте, а также местными гидами на месте
- Входные билеты во все достопримечательности: Гурудвара сикхов, Сады Лоди, храм Лотоса, Красный форт, Тадж-Махал, Амер Форт, Обсерватория Джантар Мантар, храм Обезьян, Мехрангарх форт, храмовый комплекс Ранакпур, Городской дворец в Удайпуре, поездка на остров Элефанта и осмотр пещер
- Организация тематических развлечений: рынок овощей и цветов в Джайпуре, лодочная прогулка по озеру Пичола, традиционные танцы и искусства Раджастана, курсы кулинарного мастерства/игры на музыкальных инструментах/индийской живописи, экскурсия по трущобам Дхарави с местным гидом, район тысячи прачек, кафе Леопольд из Шантарама, премьера болливудского кино
- Активный отдых: занятия йогой, пранаямой и медитацией для желающих, катание на слоне, прогулка по Розовому городу, пешеходная экскурсия по Мумбаи, каякинг по реке, лодочная прогулка на соседние пляжи
- Аюрведический массаж (1 сеанс)
- Прощальный ужин
- Нетуристические места и лайфхаки от опытных путешественников
- Подарки от организаторов
Что не входит в цену
- Перелет до Дели
- Перелет из Гоа в Дели (при необходимости)
- Еда (от 15$ в день)
- Личные расходы (шоппинг, сувениры)
О чём нужно знать до поездки
Туристическая виза в Индию оформляется онлайн. Заполнить документы и оплатить визу мы поможем! Путешествуйте с удовольствием!
Виза в Индию оформляется онлайн за 2 дня, в этом году бесплатна для россиян. Для граждан других стран стоимость на месяц 25$. Мы помогаем с оформлением.