Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
4 окт в 10:00
25 окт в 10:00
$1412 за человека
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$2249 за человека
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
21 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
175 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Дели в августе 2025
