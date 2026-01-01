Мои заказы

Развлечения в Дели

Найдено 4 тура в категории «Развлечения» в Дели на русском языке, цены от $699, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
На машине
6 дней
-
15%
1 отзыв
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$699$822 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
На машине
На лодке
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$899 за человека
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
12 фев в 08:00
25 фев в 08:00
175 000 ₽ за человека
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
На машине
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$2249 за человека

Сколько стоит тур в Дели в январе 2026
