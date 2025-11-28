Мои заказы

Взрыв красок и море эмоций: в Индию на праздник Холи, экскурсии в Агру, Джайпур и Варанаси

Стать частью яркого торжества, заглянуть в мастерские, увидеть Тадж-Махал, храмы Кхаджурахо и Дели
Мы покажем вам целую палитру Индии: белоснежный Тадж-Махал на рассвете, розовый Джайпур с невероятными дворцами, алые стены древнего Агра-форта и даже мастерские, где рождаются миниатюры и окрашиваются в самые разные
цвета ткани.

Яркую тему продолжим на празднике Холи в Агре, для участия в котором вы получите специальный белый наряд (его мы подберём индивидуально под ваш стиль).

На этом приключения не закончатся: вы насладитесь сафари и увидите оленей, обезьян, птиц, побываете на огненной церемонии на Ганге, встретитесь с астрологом, полюбуетесь знаменитыми храмами Кхаджурахо и прокатитесь на велорикше по шумным улочкам Дели.

В стоимость мы включили 4 обеда и 2 ужина, чтобы вы попробовали местную кухню, ароматную, необычную и очень вкусную.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой

Одежда и обувь
- Удобные брюки, джинсы, футболки, толстовка, жилетка, куртка (днём может быть до +25°C, ночью около +15°C; толстовка пригодится в поездах, где работают кондиционеры).
- Для женщин: платья и юбки (избегайте слишком обтягивающей и открытой одежды – в храмах плечи и колени должны быть закрыты, это касается и мужчин).
- Носки (в индийских храмах принято разуваться, но можно оставаться в носках).
- Кроссовки, кеды, сандалии, сланцы.
- Головной убор (шляпа, бейсболка).

Деньги
- На питание: $15–20 в день.
- На личные расходы: минимум $300.
- Важно: берите купюры $100 нового образца** (для оплаты тура и обмена).

Документы
- Загранпаспорт с действующей визой.
- Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендуется оформить онлайн).

Аптечка и гигиена
- Солнцезащитный крем.
- Обезболивающее.
- Индивидуальные лекарства.
- Гигиеническая помада, зубная щётка и паста, влажные и бумажные салфетки.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, 4 комплексных традиционных обеда и 2 ужина.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус с кондиционером и водой в бутылках.

Возраст участников. 18-70 лет.

Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Старому и Новому Дели: храм Лотоса, Акшардхам и Красный форт

По прибытии в Дели вас встретят с традиционной цветочной гирляндой. Далее — трансфер и размещение в отеле.

В 10:00 начнётся экскурсия по Старому и Новому Дели. Проедем по проспектам Раджпатх и Джанпатх. Посетим храм Бирла Мандир, храм Лотоса и грандиозный Акшардхам — крупнейший индуистский храм в мире. Осмотрим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, а также остановимся у Ворот Индии и Раштрапати-Бхаван — резиденции президента Индии.

Увидим мечеть Джами Масджид, прогуляемся по легендарному рынку Чандни-Чоук, прокатимся на велорикше по улочкам старого города. Завершим день внешним осмотром Красного Форта.

Прибытие, экскурсия по Старому и Новому Дели: храм Лотоса, Акшардхам и Красный фортПрибытие, экскурсия по Старому и Новому Дели: храм Лотоса, Акшардхам и Красный фортПрибытие, экскурсия по Старому и Новому Дели: храм Лотоса, Акшардхам и Красный форт
2 день

Переезд в Джайпур, встреча с астрологом, знакомство с ремёслами и ужин с шоу-программой

После завтрака в 9:00 выедем из Дели и направимся в Джайпур. В дороге проведём около 4 часов с короткой остановкой. По прибытии — размещение в отеле и отдых.

Во второй половине дня мы встретимся с местным астрологом, который расскажет о ведической системе, даст личные рекомендации и проведёт ритуал на удачу.

Затем узнаем, как создаются джайпурские миниатюры — утончённые рисунки в традиционной технике, сочетающей персидскую и индийскую школы. После заглянем в мастерскую натуральных красителей, где расписывают ткани с помощью природных пигментов.

Вечером нас ждёт ужин под открытым небом с блюдами раджастанской кухни, танцами и музыкой в исполнении фольклорных артистов.

Переезд в Джайпур, встреча с астрологом, знакомство с ремёслами и ужин с шоу-программойПереезд в Джайпур, встреча с астрологом, знакомство с ремёслами и ужин с шоу-программойПереезд в Джайпур, встреча с астрологом, знакомство с ремёслами и ужин с шоу-программой
3 день

Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и переезд в Агру

Утром на внедорожниках отправимся к Амбер-форту. Далее увидим главные достопримечательности города. Сделаем остановку у Джал-Махала — «дворца на воде», чьи розовые стены отражаются в озере Ман Сагар. Осмотрим Хава-Махал — дворец Ветров с 953 окнами, Городской дворец с королевскими реликвиями и обсерваторию Джантар-Мантар.

После нас ждёт обед в местном ресторане с блюдами раджастханской кухни. Днём выедем в Агру. В пути проведём около 4 часов, наблюдая за сельскими пейзажами. По прибытии — размещение в отеле и отдых.

Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и переезд в АгруАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и переезд в АгруАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и переезд в Агру
4 день

Праздник Холи и экскурсия в Агра-форт

Утро начнётся с облачения в белые одежды — традиционный наряд для праздника Холи. Посетим Тадж-Махал, затем примем участие в торжестве. Цветная пудра, музыка и танцы создадут неповторимую атмосферу.

После осмотрим Агра-форт, его залы и внутренние дворики. Пообедаем в ресторане и заглянем в ювелирные мастерские. Познакомимся с искусством зардози — золотой вышивки — и техникой инкрустации по мрамору, как в Тадж-Махале.

Вечером — возвращение в отель и отдых.

Праздник Холи и экскурсия в Агра-фортПраздник Холи и экскурсия в Агра-фортПраздник Холи и экскурсия в Агра-форт
5 день

Варанаси: храм Каши Вишванатх, место кремации и церемония Ганга Аарти с мантрами и огнями

Ранний выезд из отеля и трансфер на вокзал. В 6:00 отправимся на скоростном поезде в Варанаси. В пути будут предложены завтрак и обед. Прибытие в 14:00.

Во второй половине дня на тук-туках отправимся в Варанаси. Посетим храм Каши Вишванатх — один из главных индуистских храмов, увидим священные гхаты, где совершаются омовения и обряды. Заглянем на Маникарника Гхат — древнейшее место кремации в Индии.

Завершим день участием в церемонии Ганга Аарти на Дашвамедх Гхате — вечернем ритуале с огнями, мантрами и благовониями.

В 21:00 возвращение в отель.

Варанаси: храм Каши Вишванатх, место кремации и церемония Ганга Аарти с мантрами и огнямиВаранаси: храм Каши Вишванатх, место кремации и церемония Ганга Аарти с мантрами и огнямиВаранаси: храм Каши Вишванатх, место кремации и церемония Ганга Аарти с мантрами и огнями
6 день

Переезд в Кхаджурахо

Отправимся в Кхаджурахо. Путь займёт около 7 часов, с остановкой для отдыха в дороге. По прибытии — размещение в отеле. Вечером вас ждёт традиционный ужин с видом на храмы, где под свет закатного солнца откроется силуэт древних святилищ.

Переезд в КхаджурахоПереезд в КхаджурахоПереезд в Кхаджурахо
7 день

Сафари в нацпарке «Панна» и храмы Кхаджурахо

Утро начнётся с сафари в национальном парке «Панна». Среди скал и долин можно будет увидеть оленей, обезьян, птиц, а иногда и бенгальского тигра. По желанию — завтрак-пикник на природе. Затем возвращение в отель и отдых.

Во второй половине дня отправимся к храмам Кхаджурахо 10-12 века. Их скульптуры рассказывают о земной жизни, духовности и любви.

После осмотра, по желанию, можно посетить водопад Ранех. Перед ужином — аюрведический массаж с маслами (по желанию, за доплату), который поможет снять усталость и восстановить силы.

Завершим день ужином в ресторане с видом на храмы. Попробуем блюда мадхья-прадешской кухни.

Сафари в нацпарке «Панна» и храмы КхаджурахоСафари в нацпарке «Панна» и храмы КхаджурахоСафари в нацпарке «Панна» и храмы КхаджурахоСафари в нацпарке «Панна» и храмы Кхаджурахо
8 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров до 11:00 и трансфер на ж/д вокзал. В 14:30 — отправление скоростного поезда в Дели. В пути будет предложен ужин, включённый в стоимость билета.

Прибытие в Дели — в 23:30. Вас встретят на платформе, помогут с багажом и доставят в международный аэропорт для вылета домой.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$1240
1-местное размещение$1540
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 2 ужина
  • Встреча в аэропорту с гирляндой из цветов, трансфер в аэропорт в последний день
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего и водителя
  • Билеты на скоростной поезд 2-го класса (с питанием)
  • Входные билеты
  • Катание на велорикше и тук-туке
  • Бонус: традиционный белый костюм в Агре для празднования Холи (можем адаптировать под любой стиль - более лаконичный, поэтичный или с акцентом на эмоции)
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Питание вне программы
  • Виза с оформлением - 6500 ₽
  • Сафари в Кхаджурахо - $85 с человека, минимум 4 участника
  • Доплата за одноместное размещение - $300
  • Спектакль в Агре - $55 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
Завершение: Аэропорт Дели, 0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1865 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю
на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

