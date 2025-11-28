Мы покажем вам целую палитру Индии: белоснежный Тадж-Махал на рассвете, розовый Джайпур с невероятными дворцами, алые стены древнего Агра-форта и даже мастерские, где рождаются миниатюры и окрашиваются в самые разные

цвета ткани. Яркую тему продолжим на празднике Холи в Агре, для участия в котором вы получите специальный белый наряд (его мы подберём индивидуально под ваш стиль). На этом приключения не закончатся: вы насладитесь сафари и увидите оленей, обезьян, птиц, побываете на огненной церемонии на Ганге, встретитесь с астрологом, полюбуетесь знаменитыми храмами Кхаджурахо и прокатитесь на велорикше по шумным улочкам Дели. В стоимость мы включили 4 обеда и 2 ужина, чтобы вы попробовали местную кухню, ароматную, необычную и очень вкусную.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой

Одежда и обувь

- Удобные брюки, джинсы, футболки, толстовка, жилетка, куртка (днём может быть до +25°C, ночью около +15°C; толстовка пригодится в поездах, где работают кондиционеры).

- Для женщин: платья и юбки (избегайте слишком обтягивающей и открытой одежды – в храмах плечи и колени должны быть закрыты, это касается и мужчин).

- Носки (в индийских храмах принято разуваться, но можно оставаться в носках).

- Кроссовки, кеды, сандалии, сланцы.

- Головной убор (шляпа, бейсболка).

Деньги

- На питание: $15–20 в день.

- На личные расходы: минимум $300.

- Важно: берите купюры $100 нового образца** (для оплаты тура и обмена).

Документы

- Загранпаспорт с действующей визой.

- Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендуется оформить онлайн).

Аптечка и гигиена

- Солнцезащитный крем.

- Обезболивающее.

- Индивидуальные лекарства.

- Гигиеническая помада, зубная щётка и паста, влажные и бумажные салфетки.