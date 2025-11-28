Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой
Одежда и обувь
- Удобные брюки, джинсы, футболки, толстовка, жилетка, куртка (днём может быть до +25°C, ночью около +15°C; толстовка пригодится в поездах, где работают кондиционеры).
- Для женщин: платья и юбки (избегайте слишком обтягивающей и открытой одежды – в храмах плечи и колени должны быть закрыты, это касается и мужчин).
- Носки (в индийских храмах принято разуваться, но можно оставаться в носках).
- Кроссовки, кеды, сандалии, сланцы.
- Головной убор (шляпа, бейсболка).
Деньги
- На питание: $15–20 в день.
- На личные расходы: минимум $300.
- Важно: берите купюры $100 нового образца** (для оплаты тура и обмена).
Документы
- Загранпаспорт с действующей визой.
- Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендуется оформить онлайн).
Аптечка и гигиена
- Солнцезащитный крем.
- Обезболивающее.
- Индивидуальные лекарства.
- Гигиеническая помада, зубная щётка и паста, влажные и бумажные салфетки.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, 4 комплексных традиционных обеда и 2 ужина.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус с кондиционером и водой в бутылках.
Возраст участников. 18-70 лет.
Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Старому и Новому Дели: храм Лотоса, Акшардхам и Красный форт
По прибытии в Дели вас встретят с традиционной цветочной гирляндой. Далее — трансфер и размещение в отеле.
В 10:00 начнётся экскурсия по Старому и Новому Дели. Проедем по проспектам Раджпатх и Джанпатх. Посетим храм Бирла Мандир, храм Лотоса и грандиозный Акшардхам — крупнейший индуистский храм в мире. Осмотрим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, а также остановимся у Ворот Индии и Раштрапати-Бхаван — резиденции президента Индии.
Увидим мечеть Джами Масджид, прогуляемся по легендарному рынку Чандни-Чоук, прокатимся на велорикше по улочкам старого города. Завершим день внешним осмотром Красного Форта.
Переезд в Джайпур, встреча с астрологом, знакомство с ремёслами и ужин с шоу-программой
После завтрака в 9:00 выедем из Дели и направимся в Джайпур. В дороге проведём около 4 часов с короткой остановкой. По прибытии — размещение в отеле и отдых.
Во второй половине дня мы встретимся с местным астрологом, который расскажет о ведической системе, даст личные рекомендации и проведёт ритуал на удачу.
Затем узнаем, как создаются джайпурские миниатюры — утончённые рисунки в традиционной технике, сочетающей персидскую и индийскую школы. После заглянем в мастерскую натуральных красителей, где расписывают ткани с помощью природных пигментов.
Вечером нас ждёт ужин под открытым небом с блюдами раджастанской кухни, танцами и музыкой в исполнении фольклорных артистов.
Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и переезд в Агру
Утром на внедорожниках отправимся к Амбер-форту. Далее увидим главные достопримечательности города. Сделаем остановку у Джал-Махала — «дворца на воде», чьи розовые стены отражаются в озере Ман Сагар. Осмотрим Хава-Махал — дворец Ветров с 953 окнами, Городской дворец с королевскими реликвиями и обсерваторию Джантар-Мантар.
После нас ждёт обед в местном ресторане с блюдами раджастханской кухни. Днём выедем в Агру. В пути проведём около 4 часов, наблюдая за сельскими пейзажами. По прибытии — размещение в отеле и отдых.
Праздник Холи и экскурсия в Агра-форт
Утро начнётся с облачения в белые одежды — традиционный наряд для праздника Холи. Посетим Тадж-Махал, затем примем участие в торжестве. Цветная пудра, музыка и танцы создадут неповторимую атмосферу.
После осмотрим Агра-форт, его залы и внутренние дворики. Пообедаем в ресторане и заглянем в ювелирные мастерские. Познакомимся с искусством зардози — золотой вышивки — и техникой инкрустации по мрамору, как в Тадж-Махале.
Вечером — возвращение в отель и отдых.
Варанаси: храм Каши Вишванатх, место кремации и церемония Ганга Аарти с мантрами и огнями
Ранний выезд из отеля и трансфер на вокзал. В 6:00 отправимся на скоростном поезде в Варанаси. В пути будут предложены завтрак и обед. Прибытие в 14:00.
Во второй половине дня на тук-туках отправимся в Варанаси. Посетим храм Каши Вишванатх — один из главных индуистских храмов, увидим священные гхаты, где совершаются омовения и обряды. Заглянем на Маникарника Гхат — древнейшее место кремации в Индии.
Завершим день участием в церемонии Ганга Аарти на Дашвамедх Гхате — вечернем ритуале с огнями, мантрами и благовониями.
В 21:00 возвращение в отель.
Переезд в Кхаджурахо
Отправимся в Кхаджурахо. Путь займёт около 7 часов, с остановкой для отдыха в дороге. По прибытии — размещение в отеле. Вечером вас ждёт традиционный ужин с видом на храмы, где под свет закатного солнца откроется силуэт древних святилищ.
Сафари в нацпарке «Панна» и храмы Кхаджурахо
Утро начнётся с сафари в национальном парке «Панна». Среди скал и долин можно будет увидеть оленей, обезьян, птиц, а иногда и бенгальского тигра. По желанию — завтрак-пикник на природе. Затем возвращение в отель и отдых.
Во второй половине дня отправимся к храмам Кхаджурахо 10-12 века. Их скульптуры рассказывают о земной жизни, духовности и любви.
После осмотра, по желанию, можно посетить водопад Ранех. Перед ужином — аюрведический массаж с маслами (по желанию, за доплату), который поможет снять усталость и восстановить силы.
Завершим день ужином в ресторане с видом на храмы. Попробуем блюда мадхья-прадешской кухни.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров до 11:00 и трансфер на ж/д вокзал. В 14:30 — отправление скоростного поезда в Дели. В пути будет предложен ужин, включённый в стоимость билета.
Прибытие в Дели — в 23:30. Вас встретят на платформе, помогут с багажом и доставят в международный аэропорт для вылета домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1240
|1-местное размещение
|$1540
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда и 2 ужина
- Встреча в аэропорту с гирляндой из цветов, трансфер в аэропорт в последний день
- Услуги русскоговорящего сопровождающего и водителя
- Билеты на скоростной поезд 2-го класса (с питанием)
- Входные билеты
- Катание на велорикше и тук-туке
- Бонус: традиционный белый костюм в Агре для празднования Холи (можем адаптировать под любой стиль - более лаконичный, поэтичный или с акцентом на эмоции)
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Питание вне программы
- Виза с оформлением - 6500 ₽
- Сафари в Кхаджурахо - $85 с человека, минимум 4 участника
- Доплата за одноместное размещение - $300
- Спектакль в Агре - $55 с человека