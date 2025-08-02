Из Дели в Агру на автомобиле: экскурсии по главным местам в мини-группе
Увидеть Тадж-Махал на рассвете, осмотреть храм Лотоса и Ворота Индии и заглянуть на рынок специй
Начало: Аэропорт Дели, 9:00 (возможно другое время и место...
$95 за человека
Красочное путешествие по Индии: главные места Агры, Джайпура и Дели, знакомство с ремёслами
Побывать в Тадж-Махале, понаблюдать за работой мастеров, полюбоваться дворцами, храмами и фортами
Начало: Аэропорт Дели, утро (точное время по согласованию)
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$590 за человека
Тадж-Махал на рассвете, обезьяны и рынки: персональный тур по Дели, Агре и Джайпуру
Заглянуть на ювелирную улицу, полюбоваться резными фасадами и посетить бывшую резиденцию правителей
Начало: Дели, время по договорённости
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$500 за всё до 2 чел.
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