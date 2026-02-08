Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот содержательный тур — уникальная возможность индивидуально познакомиться с пятью легендарными городами Индии за неделю. Вас ждут самобытные Дели, Ришикеш, Хардвар, Агра и Джайпур.



Каждый из городов имеет богатую историю и культуру, свои «визитные карточки» и уникальную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать.

Описание тура В маршрут включены великолепные дворцы, величественные форты и крепости, древние святыни и вдохновляющие пейзажи. Помимо обзора топовых достопримечательностей, вы погуляете по старинным улочкам, прочувствуете местный колорит, узнаете массу интересного об индийских традициях и обычаях, насладитесь национальной кухней и посмотрите на священный ритуал Аарти. Все время тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который будет готов ответить на все интересующие вопросы и помочь вам сориентироваться в пути.

