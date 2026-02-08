Мои заказы

Золотой треугольник Индии: духовный тур в индивидуальной группе

Золотой треугольник Индии
Этот содержательный тур — уникальная возможность индивидуально познакомиться с пятью легендарными городами Индии за неделю. Вас ждут самобытные Дели, Ришикеш, Хардвар, Агра и Джайпур.

Каждый из городов имеет богатую историю и культуру, свои «визитные карточки» и уникальную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать.
Описание тура

В маршрут включены великолепные дворцы, величественные форты и крепости, древние святыни и вдохновляющие пейзажи. Помимо обзора топовых достопримечательностей, вы погуляете по старинным улочкам, прочувствуете местный колорит, узнаете массу интересного об индийских традициях и обычаях, насладитесь национальной кухней и посмотрите на священный ритуал Аарти. Все время тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который будет готов ответить на все интересующие вопросы и помочь вам сориентироваться в пути.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дели:
  • Кутб-Минар
  • Храм лотоса
  • Храм Гурудвара Бангла
  • Ворота Индии
  • Сансад Бхаван (Дворец Парламента)
  • Раштрапати Бхаван (Президентский дворец)
  • Ступенчатый колодец
  • Храм Акшардхам
  • Ришикеш:
  • Водопад
  • Пещера
  • Мост Лакшманджула
  • Пармат Никетан Ашрам
  • Хардвар:
  • Хар Ки Паури - священный гхат
  • Храм Чанди Деви
  • Агра:
  • Тадж Махал
  • Красный форт
  • Загадочный город Фатехпур-Сикри
  • Джайпур:
  • Джал Махал или водный дворец
  • Форт Амбер
  • «Дворец Ветров» - Хава Махал
  • Городской дворец
  • Мемориальный комплекс Гайтор
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Транспорт (автомобиль с кондиционером среднего класса)
  • Проживание в забронированных номерах с завтраком
  • Помощь в пути, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и налоги аэропорта
  • Страховка
  • Входные билеты по маршруту
  • Обеды и ужины
  • Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости
  • Прогулка на слоне в Джайпуре
  • Личные расходы (прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

