Этот содержательный тур — уникальная возможность индивидуально познакомиться с пятью легендарными городами Индии за неделю. Вас ждут самобытные Дели, Ришикеш, Хардвар, Агра и Джайпур.
Каждый из городов имеет богатую историю и культуру, свои «визитные карточки» и уникальную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать.
Описание тураВ маршрут включены великолепные дворцы, величественные форты и крепости, древние святыни и вдохновляющие пейзажи. Помимо обзора топовых достопримечательностей, вы погуляете по старинным улочкам, прочувствуете местный колорит, узнаете массу интересного об индийских традициях и обычаях, насладитесь национальной кухней и посмотрите на священный ритуал Аарти. Все время тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который будет готов ответить на все интересующие вопросы и помочь вам сориентироваться в пути.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Кутб-Минар
- Храм лотоса
- Храм Гурудвара Бангла
- Ворота Индии
- Сансад Бхаван (Дворец Парламента)
- Раштрапати Бхаван (Президентский дворец)
- Ступенчатый колодец
- Храм Акшардхам
- Ришикеш:
- Водопад
- Пещера
- Мост Лакшманджула
- Пармат Никетан Ашрам
- Хардвар:
- Хар Ки Паури - священный гхат
- Храм Чанди Деви
- Агра:
- Тадж Махал
- Красный форт
- Загадочный город Фатехпур-Сикри
- Джайпур:
- Джал Махал или водный дворец
- Форт Амбер
- «Дворец Ветров» - Хава Махал
- Городской дворец
- Мемориальный комплекс Гайтор
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспорт (автомобиль с кондиционером среднего класса)
- Проживание в забронированных номерах с завтраком
- Помощь в пути, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта
- Страховка
- Входные билеты по маршруту
- Обеды и ужины
- Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости
- Прогулка на слоне в Джайпуре
- Личные расходы (прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
