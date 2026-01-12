Золотой треугольник: Дели, Агра, Джайпур
Начало: Аэропорт Дели
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
13 янв в 07:00
$300 за человека
Тадж-Махал и Дели за 2 дня
Начало: Аэропорт Дели
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии зависит от времени вашего прибытия в Дели
Завтра в 07:00
13 янв в 07:00
$200 за человека
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 4 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$350 за человека
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$478 за человека
-
5%
Душевное путешествие по Индии: Дели, Агра и Варанаси
Начало: Нью-Дели
Расписание: Ежедневно в 5:00
13 янв в 03:00
14 янв в 03:00
$540.60
$569 за человека
Тадж Экспресс
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$239 за человека
Великолепный Золотой треугольник
Начало: Встреча состоится В отеле
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$695 за всё до 2 чел.
-
5%
Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:00
13 янв в 03:00
14 янв в 03:00
$626.10
$659 за человека
