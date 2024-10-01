5 дней
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
1 окт в 10:00
14 окт в 10:00
$970 за всё до 2 чел.
10 дней
В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким
Встретить рассвет в горах, побывать у священных озёр и изучить наследие исчезнувшего королевства
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
$1 980 за человека
11 дней
Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Встретить Новый год в розовом городе, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном
Начало: Аэропорт Дели, до 4:00
29 дек в 04:00
$1 850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Красный форт»
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