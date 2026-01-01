Мои заказы

Архитектурные памятники – туры в Дели

Найдено 4 тура в категории «Архитектурные памятники» в Дели на русском языке, цены от $1050. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Знаковые локации пяти городов Индии и праздник Холи
7 дней
Знаковые локации пяти городов Индии и праздник Холи
Начало: Дели
Расписание: Согласно расписанию в календаре
$1050 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Начало: Дели
Расписание: По договоренности
$1080 за всё до 10 чел.
Индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
11 дней
Индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Начало: Дели
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$2530 за всё до 10 чел.
Колоритное путешествие по Северной Индии: древности, святыни и рынки
15 дней
Колоритное путешествие по Северной Индии: древности, святыни и рынки
Начало: Дели
Расписание: Согласно расписанию в календаре, точное время старта по договоренности
$3850 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Архитектурные памятники»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Знаковые локации пяти городов Индии и праздник Холи;
  2. Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар;
  3. Индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов;
  4. Колоритное путешествие по Северной Индии: древности, святыни и рынки.
Какие места ещё посмотреть в Дели
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Тадж-Махал;
  2. Храм Лотоса;
  3. Агра-форт;
  4. Храм Акшардхам;
  5. Ворота Индии и Раджпатх;
  6. Гурдвара Бангла Сахиб;
  7. мечеть Джама Масджид;
  8. Лотосовый храм;
  9. Кутб-Минар;
  10. Президентский дворец.
Сколько стоит тур в Дели в феврале 2026
Сейчас в Дели в категории "Архитектурные памятники" можно забронировать 4 тура от 1050 до 3850.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Архитектурные памятники», цены от $1050. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель