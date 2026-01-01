Расписание: Согласно расписанию в календаре
$1050 за человека
Расписание: По договоренности
$1080 за всё до 10 чел.
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$2530 за всё до 10 чел.
Расписание: Согласно расписанию в календаре, точное время старта по договоренности
$3850 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Архитектурные памятники»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Дели
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Дели в феврале 2026
Сейчас в Дели в категории "Архитектурные памятники" можно забронировать 4 тура от 1050 до 3850.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Архитектурные памятники», цены от $1050. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель