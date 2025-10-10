Мои заказы

Лотосовый храм – туры в Дели

Найдено 4 тура в категории «Лотосовый храм» в Дели на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 4 дня
4 дня
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 4 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$350 за человека
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
5 дней
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$478 за человека
От Таджа до Джодхпура: 7-дневное индийское приключение
7 дней
От Таджа до Джодхпура: 7-дневное индийское приключение
Начало: Нью-Дели
Завтра в 04:30
12 окт в 03:30
$639 за человека
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
7 дней
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Начало: Нью-Дели
Расписание: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Завтра в 05:30
12 окт в 03:00
$799 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Лотосовый храм»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 4 дня
  2. Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
  3. От Таджа до Джодхпура: 7-дневное индийское приключение
  4. Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Какие места ещё посмотреть в Дели
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Агра-форт
  4. Набережная
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
  7. Джантар-Мантар
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Лотосовый храм" можно забронировать 4 тура от 350 до 799.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Лотосовый храм», цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь