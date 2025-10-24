Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$1550 за всё до 2 чел.
Знаковые локации 5 городов Индии и праздник Холи: индивидуальное путешествие с комфортом
Увидеть достопримечательности Золотого треугольника, покататься на слонах и посетить яркий фестиваль
Начало: Аэропорт Дели, около 4:00 (прибытие рейсом «Аэрофл...
26 фев в 04:00
$1050 за человека
Своей компанией в Индию с комфортом: большое путешествие по городам и празднование Дивали
Увидеть Тадж-Махал и другие святыни, посетить церемонию Аарти и место первой проповеди Будды
Начало: Аэропорт Дели, 8:00
27 окт в 08:00
$3350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Джантар-Мантар»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Джантар-Мантар" можно забронировать 3 тура от 1050 до 3350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Джантар-Мантар», 3 ⭐ отзыва, цены от $1050. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь