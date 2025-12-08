Мои заказы

Знаковые локации 5 городов Индии и праздник Холи: индивидуальное путешествие с комфортом

Увидеть достопримечательности Золотого треугольника, осмотреть Тадж-Махал и посетить яркий фестиваль
Этот тур с празднованием Холи в Матхуре станет путешествием по самым знаковым городам Индии — Дели, Агре и Джайпуру.

Вы увидите величественные крепости, дворцы и храмы, пройдётесь по оживлённым улицам и
окунётесь в атмосферу древней истории и богатой культуры.

В Джайпуре подниметесь к стенам форта Амбер и осмотрите изящный Хава-Махал, в Агре встретите рассвет у подножия Тадж-Махала, а в Дели познакомитесь с контрастом старинных кварталов и современной архитектуры. Завершающим аккордом станет празднование Холи в Матхуре и Вриндаване.

Здесь вы будете свидетелем одного из самых ярких и радостных фестивалей Индии, когда воздух наполняется красками, музыкой и смехом. А жить будем в комфортабельных 4-звёздочных отелях, чтобы качественно отдыхать после экскурсий.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по подготовке:
Возьмите лёгкую летнюю одежду, головной убор и удобную обувь. Для празднования Холи рекомендуются защитные очки и одежда, не требующая бережного ухода.

Полезно знать:

Климат в этот период тёплый, без осадков.
Все объекты маршрута расположены в туристических зонах, где доступны обмен валюты, банкоматы и связь.
Тур подходит как для индивидуальных путешественников, так и для небольших групп.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели и переезд в Джайпур

Ранним утром, около 4:00, прибытие в Дели рейсом «Аэрофлота» SU 232. В аэропорту вас встретит представитель, после чего — переезд в Джайпур. Дорога займёт около 4-5 часов с короткой остановкой на отдых и лёгкий перекус. По прибытии в розовый город Раджастана — заселение в отель и отдых после дороги.

Во второй половине дня запланировано знакомство с Джайпуром. Вас ждут посещение древнего храмового комплекса Галта Джи, более известного как храм обезьян, и изящного храма Бирла, построенного из белого мрамора. После экскурсии — возвращение в отель и отдых.

Ночёвка в Джайпуре.

2 день

Джайпур - город дворцов и крепостей

После завтрака — насыщенная экскурсия по Джайпуру, столице Раджастана, основанной в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II. Этот город известен гармоничным сочетанием традиционной архитектуры и тщательно продуманной городской планировки.

В первой половине дня посещение форта Амбер — величественной крепости на холме, где можно ощутить дух эпохи раджей. Затем осмотр Городского дворца, где до сих пор проживает потомок королевской династии.

Экскурсия продолжится в обсерватории Джантар-Мантар, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также у фасада Хава-Махал, или Дворца ветров, знаменитого своей резной каменной решёткой.

По пути вы также увидите Джал-Махал, дворец, словно парящий на водной глади озера, и Панна Мина Кунд — старинную ступенчатую колодезную постройку.

Вечером возвращение в отель.

3 день

Джайпур - Чанд Баори - Фатехпур-Сикри - Агра

После завтрака вы отправитесь в Агру. Переезд займёт около 4-5 часов с остановкой на обед. По пути запланированы две знаковые остановки.

Первая — у Чанд Баори, одного из самых глубоких и красивых ступенчатых колодцев Индии, расположенного в деревне Абханери. Вторая — у древнего города Фатехпур-Сикри, некогда столицы императора Акбара. Этот город-призрак, выстроенный из красного песчаника, хранит атмосферу величия Могольской империи.

После осмотров — продолжение пути в Агру, прибытие и размещение в отеле.

4 день

Агра - Вриндаван

Ранним утром — посещение главного символа Индии — Тадж-Махала. Этот мраморный мавзолей, возведённый в 17 веке по приказу императора Шах-Джахана в память о любимой супруге Мумтаз-Махал, особенно прекрасен на рассвете. Далее — знакомство с фортом Агры, мощным архитектурным ансамблем, объединяющим дворцы, мечети и сады. Завершит экскурсию посещение мавзолея Итимад-уд-Даула, который часто называют мини-Тадж-Махалом за его изящество.

После обеда — переезд в Вриндаван, дорога займёт около часа. По прибытии — заселение в отель и отдых.

5 день

Праздник Холи

После завтрака вы окунётесь в атмосферу одного из самых ярких и радостных праздников Индии — Холи. Матхура и Вриндаван — священные города, связанные с жизнью Кришны, именно здесь праздник красок проходит особенно торжественно. Улицы наполняются музыкой, танцами, пением и весёлым разноцветным хаосом. Вы сможете понаблюдать за шествиями, ритуалами и принять участие в празднике вместе с местными жителями.

После обеда — посещение знаменитых храмов Вриндавана, посвящённых Кришне.

6 день

Вриндаван - Дели: знакомство со столицей Индии

После завтрака вы отправитесь в Дели. Дорога займёт около 2 часов с короткой остановкой на перекус. По прибытии — обзорная экскурсия по Старому и Новому Дели, отражающая многовековую историю города. Вы увидите Джама-Масджид, одну из крупнейших мечетей Индии, и прогуляетесь по шумным улочкам Чандни Чоук, где витает аромат специй.

Затем посетите рынок специй, а также Радж Гхат, мемориал, возведённый на месте кремации Махатмы Ганди. Экскурсия продолжится у Ворот Индии и Президентского дворца (осмотр снаружи).

После насыщенного дня — возвращение в отель и отдых.

7 день

Окончание тура

Трансфер в аэропорт ко времени вашего рейса.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)$1050
1-местное размещение$1780
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Медицинская страховка
  • Виза
  • Чаевые гиду и водителю (рекомендуемая сумма - $20-30 за весь тур)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, около 4:00 (прибытие рейсом «Аэрофлота» SU 232)
Завершение: Аэропорт Дели, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!

