Вы увидите величественные крепости, дворцы и храмы, пройдётесь по оживлённым улицам и
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по подготовке:
Возьмите лёгкую летнюю одежду, головной убор и удобную обувь. Для празднования Холи рекомендуются защитные очки и одежда, не требующая бережного ухода.
Полезно знать:
Климат в этот период тёплый, без осадков.
Все объекты маршрута расположены в туристических зонах, где доступны обмен валюты, банкоматы и связь.
Тур подходит как для индивидуальных путешественников, так и для небольших групп.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели и переезд в Джайпур
Ранним утром, около 4:00, прибытие в Дели рейсом «Аэрофлота» SU 232. В аэропорту вас встретит представитель, после чего — переезд в Джайпур. Дорога займёт около 4-5 часов с короткой остановкой на отдых и лёгкий перекус. По прибытии в розовый город Раджастана — заселение в отель и отдых после дороги.
Во второй половине дня запланировано знакомство с Джайпуром. Вас ждут посещение древнего храмового комплекса Галта Джи, более известного как храм обезьян, и изящного храма Бирла, построенного из белого мрамора. После экскурсии — возвращение в отель и отдых.
Ночёвка в Джайпуре.
Джайпур - город дворцов и крепостей
После завтрака — насыщенная экскурсия по Джайпуру, столице Раджастана, основанной в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II. Этот город известен гармоничным сочетанием традиционной архитектуры и тщательно продуманной городской планировки.
В первой половине дня посещение форта Амбер — величественной крепости на холме, где можно ощутить дух эпохи раджей. Затем осмотр Городского дворца, где до сих пор проживает потомок королевской династии.
Экскурсия продолжится в обсерватории Джантар-Мантар, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также у фасада Хава-Махал, или Дворца ветров, знаменитого своей резной каменной решёткой.
По пути вы также увидите Джал-Махал, дворец, словно парящий на водной глади озера, и Панна Мина Кунд — старинную ступенчатую колодезную постройку.
Вечером возвращение в отель.
Джайпур - Чанд Баори - Фатехпур-Сикри - Агра
После завтрака вы отправитесь в Агру. Переезд займёт около 4-5 часов с остановкой на обед. По пути запланированы две знаковые остановки.
Первая — у Чанд Баори, одного из самых глубоких и красивых ступенчатых колодцев Индии, расположенного в деревне Абханери. Вторая — у древнего города Фатехпур-Сикри, некогда столицы императора Акбара. Этот город-призрак, выстроенный из красного песчаника, хранит атмосферу величия Могольской империи.
После осмотров — продолжение пути в Агру, прибытие и размещение в отеле.
Агра - Вриндаван
Ранним утром — посещение главного символа Индии — Тадж-Махала. Этот мраморный мавзолей, возведённый в 17 веке по приказу императора Шах-Джахана в память о любимой супруге Мумтаз-Махал, особенно прекрасен на рассвете. Далее — знакомство с фортом Агры, мощным архитектурным ансамблем, объединяющим дворцы, мечети и сады. Завершит экскурсию посещение мавзолея Итимад-уд-Даула, который часто называют мини-Тадж-Махалом за его изящество.
После обеда — переезд в Вриндаван, дорога займёт около часа. По прибытии — заселение в отель и отдых.
Праздник Холи
После завтрака вы окунётесь в атмосферу одного из самых ярких и радостных праздников Индии — Холи. Матхура и Вриндаван — священные города, связанные с жизнью Кришны, именно здесь праздник красок проходит особенно торжественно. Улицы наполняются музыкой, танцами, пением и весёлым разноцветным хаосом. Вы сможете понаблюдать за шествиями, ритуалами и принять участие в празднике вместе с местными жителями.
После обеда — посещение знаменитых храмов Вриндавана, посвящённых Кришне.
Вриндаван - Дели: знакомство со столицей Индии
После завтрака вы отправитесь в Дели. Дорога займёт около 2 часов с короткой остановкой на перекус. По прибытии — обзорная экскурсия по Старому и Новому Дели, отражающая многовековую историю города. Вы увидите Джама-Масджид, одну из крупнейших мечетей Индии, и прогуляетесь по шумным улочкам Чандни Чоук, где витает аромат специй.
Затем посетите рынок специй, а также Радж Гхат, мемориал, возведённый на месте кремации Махатмы Ганди. Экскурсия продолжится у Ворот Индии и Президентского дворца (осмотр снаружи).
После насыщенного дня — возвращение в отель и отдых.
Окончание тура
Трансфер в аэропорт ко времени вашего рейса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|$1050
|1-местное размещение
|$1780
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты
- Медицинская страховка
- Виза
- Чаевые гиду и водителю (рекомендуемая сумма - $20-30 за весь тур)