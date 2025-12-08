После завтрака — насыщенная экскурсия по Джайпуру, столице Раджастана, основанной в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II. Этот город известен гармоничным сочетанием традиционной архитектуры и тщательно продуманной городской планировки.

В первой половине дня посещение форта Амбер — величественной крепости на холме, где можно ощутить дух эпохи раджей. Затем осмотр Городского дворца, где до сих пор проживает потомок королевской династии.

Экскурсия продолжится в обсерватории Джантар-Мантар, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также у фасада Хава-Махал, или Дворца ветров, знаменитого своей резной каменной решёткой.

По пути вы также увидите Джал-Махал, дворец, словно парящий на водной глади озера, и Панна Мина Кунд — старинную ступенчатую колодезную постройку.

Вечером возвращение в отель.