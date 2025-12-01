Приглашаем в духовное путешествие по святыням Гоа. Этот тур познакомит вас с богатым наследием индуизма через посещение древних храмов.
Вы откроете для себя Индию, которую редко видят иностранные туристы — страну глубокой духовности, сохранившую уникальные ритуалы и храмовую архитектуру.
Каждое место в программе было выбрано для того, чтобы показать разные грани индийской религиозной традиции.
Вы откроете для себя Индию, которую редко видят иностранные туристы — страну глубокой духовности, сохранившую уникальные ритуалы и храмовую архитектуру.
Каждое место в программе было выбрано для того, чтобы показать разные грани индийской религиозной традиции.
Описание трансфер
Маршрут включает храмы различных эпох и архитектурных стилей — от древнего святилища XIII века, скрытого в джунглях, до величественного беломраморного комплекса. Вы увидите святыни, посвященные разным божествам индуистского пантеона, и сможете наблюдать за ежедневными церемониями. Во время экскурсии вас также ждет посещение плантации пряностей, где вы познакомитесь с традиционными сельскохозяйственными культурами региона и пообедаете. Этот день позволит вам не просто осмотреть достопримечательности, а по-настоящему прикоснуться к духовным традициям, которые сохраняются в Гоа на протяжении многих столетий. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Трансфер с Южного Гоа — по запросу • Трансфер с Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя — 5$/чел • Продолжительность экскурсии —с 08:00 до 18:00 (дорога ~1,5 часа).
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида
- Входные билеты
- Обед (шведский стол)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Трансфер с Южного Гоа - по запросу
- Трансфер с Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя - 5$/чел
- Продолжительность экскурсии - с 08:00 до 18:00 (дорога ~1,5 часа)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
1 дек 2025
Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Окунуться в религию Индии, узнать о многообразии богов, ознакомиться с некоторыми ритуалами поклонения, это всё можно за короткое время в рамках программы экскурсии. Увлекающий рассказ
Р
Римма
14 ноя 2025
Индия - там где родились Боги. В свою поездку в Индию нам посчастливилось побывать на потрясающей экскурсии по пяти Храмам. Хочется поблагодарить организатора Марию и гида Алексея. Все организовано было
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека