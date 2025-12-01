Маршрут включает храмы различных эпох и архитектурных стилей — от древнего святилища XIII века, скрытого в джунглях, до величественного беломраморного комплекса. Вы увидите святыни, посвященные разным божествам индуистского пантеона, и сможете наблюдать за ежедневными церемониями. Во время экскурсии вас также ждет посещение плантации пряностей, где вы познакомитесь с традиционными сельскохозяйственными культурами региона и пообедаете. Этот день позволит вам не просто осмотреть достопримечательности, а по-настоящему прикоснуться к духовным традициям, которые сохраняются в Гоа на протяжении многих столетий. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Трансфер с Южного Гоа — по запросу • Трансфер с Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя — 5$/чел • Продолжительность экскурсии —с 08:00 до 18:00 (дорога ~1,5 часа).