1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«И посетите три храма, иллюстрирующие исторические метаморфозы: собор Св»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
«К югу от Панаджи поднимемся на холм к яркому храму Ханумана, куда редко привозят туристов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«И посетите три храма, иллюстрирующие исторические метаморфозы: собор Св»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
«Зайдёте в яркий храм Ханумана, построенный на деньги португальского правительства»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
«А затем мы отправимся в Хампи: вы увидите храмы Ганеши, древнюю женскую купальню и храм Нарасимхи»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Все отчетно
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
- ВВиталий13 апреля 2024Отлично ❤️
- ААлексей1 апреля 2024Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
- ООксана18 марта 2024Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
- ЕЕлена28 февраля 2024Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
- ААнна24 января 2024Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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