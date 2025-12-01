читать дальше

с чем сравнить, потому как путешествую много и всегда беру индивидуальные экскурсии. С нами были Елена и Екатерина - это просто 2 энциклопедии, иначе не скажешь, столько информации, мы с подругой, от них получили! кто желает познакомиться с Индией не только через Википедию, однозначно сюда! Хочется сказать «работают профессионалы!») Нет воды, все по делу и рассказано прекрасным языком - интересно, увлекательно, легко) спасибо Вам, Наталья, за организацию наших чудесных двух дней экскурсий! А какие фото классные в Панаджи мы получили от Натальи) желаю Вам больше довольных клиентов, а я буду рекомендовать Ваши экскурсии своим друзьям и знакомым 😊♥️