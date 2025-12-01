Водная прогулка
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: входные билеты, обед в формате шведского стола — $5 за чел»
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$195 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Пять храмов Гоа + обед
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$60 за человека
Групповая
до 19 чел.
Весь Гоа за 1 день
Отправиться на джипах к водопаду, окунуться в священное озеро и зайти в индуистский храм (с обедом)
Начало: У вашего отеля
«Обед в формате индийского шведского стола на плантации: курица, рыба, карт, овощи и рис»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 дек в 05:00
$45 за человека
- ААлексей1 декабря 2025Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Окунуться в религию Индии, узнать о многообразии богов, ознакомиться с некоторыми ритуалами поклонения, это всё
- РРимма14 ноября 2025Индия - там где родились Боги. В свою поездку в Индию нам посчастливилось побывать на потрясающей экскурсии по пяти Храмам.
- ММария6 ноября 2025Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу. Гиды шикарные, мне есть
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
