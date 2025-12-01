Мои заказы

Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: входные билеты, обед в формате шведского стола — $5 за чел»
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$195 за человека
Пять храмов Гоа + обед
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Пять храмов Гоа + обед
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$60 за человека
Весь Гоа за 1 день
На автобусе
Джиппинг
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Весь Гоа за 1 день
Отправиться на джипах к водопаду, окунуться в священное озеро и зайти в индуистский храм (с обедом)
Начало: У вашего отеля
«Обед в формате индийского шведского стола на плантации: курица, рыба, карт, овощи и рис»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 дек в 05:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    1 декабря 2025
    Пять храмов Гоа + обед
    Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Окунуться в религию Индии, узнать о многообразии богов, ознакомиться с некоторыми ритуалами поклонения, это всё
    читать дальше

    можно за короткое время в рамках программы экскурсии. Увлекающий рассказ гида о стране и религии. Самое главное что проводится в маленькой группе на авто с кондиционером, поэтому жара не очень отвлекает от осмотра достопримечательностей.
    Рекомендую для тех кто не хочет тратить много времени на длительные поездки, для ознакомления с культурой и религией страны в которой отдыхаете. И очень приятный бонус обед на плантации, вкусный индийский шведский стол!

  • Р
    Римма
    14 ноября 2025
    Пять храмов Гоа + обед
    Индия - там где родились Боги. В свою поездку в Индию нам посчастливилось побывать на потрясающей экскурсии по пяти Храмам.
    читать дальше

    Хочется поблагодарить организатора Марию и гида Алексея. Все организовано было чётко по времени, без накладок и кормили на плантации специй отлично, просто и вкусно. А уж про то, как было познавательно - особое уважение нашему Алексею. Спасибо за погружение в Эпоху и ощущение присутствия в том времени. Это было нереально круто. Рекомендую всем посетить эту страну. Индия это целый мир, который отзовётся в вашем сердце тихим эхом Вечности. Еще раз благодарим. Булгакова Римма, Казакова Татьяна, Опойкова Елена

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу. Гиды шикарные, мне есть
    читать дальше

    с чем сравнить, потому как путешествую много и всегда беру индивидуальные экскурсии. С нами были Елена и Екатерина - это просто 2 энциклопедии, иначе не скажешь, столько информации, мы с подругой, от них получили! кто желает познакомиться с Индией не только через Википедию, однозначно сюда! Хочется сказать «работают профессионалы!») Нет воды, все по делу и рассказано прекрасным языком - интересно, увлекательно, легко) спасибо Вам, Наталья, за организацию наших чудесных двух дней экскурсий! А какие фото классные в Панаджи мы получили от Натальи) желаю Вам больше довольных клиентов, а я буду рекомендовать Ваши экскурсии своим друзьям и знакомым 😊♥️

    Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программуОчень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
    Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
    читать дальше

    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-)
    Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гоа: путешествие в мир животных и специй;
  2. Пять храмов Гоа + обед;
  3. Весь Гоа за 1 день.
Какие места ещё посмотреть в Гоа
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Тадж-Махал.
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 195. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С обедом», 4 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль