9 отзывов оставили туристы

Провести сутки (или даже пару) в эко-коттедже в горах ⛰️ – не это ли то, о чем мы все мечтаем?

Эко-уикенд в горах – строго говоря, не экскурсия ⛳. Это релакс-день в чудесной горной местности, где вы сможете отдохнуть в комфортабельном коттедже и насладиться единением друг с другом и с природой.

Если вам нравится дикая природа, тишина, медитация, если хочется по-настоящему побыть наедине, есть о чем поговорить или помолчать, если вы в восторге 🔥 от историй про Тарзана, книжек про Маугли и фильма «Аватар» — вам обязательно понравится!

поездка без гида*

В программе:

★ проход к водопаду

★ роспись рук хной мехенди (для девушек)

★ прогулка 👣 с проводником по джунглям

★ встреча заката в горах

★ вечерняя программа национальных танцев