9 отзывов оставили туристы

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Эко-Weekend в горах

5
9 отзывов
Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Индивидуальная поездка на двоих в горы ⛰️ с проживанием в коттеджах.

За день отдыха вы ознакомитесь с местной природой и полностью расслабитесь.

Вас ждёт путешествие по джунглям и к водопаду, а вечером пройдёт выступление артистов.

Микроавтобус заберёт и привезёт вас в отель 🏨.

В цену включено трёхразовое питание и напитки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 28 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $200 за экскурсию

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Эко-Weekend в горах
Эко-Weekend в горах
Провести сутки (или даже пару) в эко-коттедже в горах ⛰️ – не это ли то, о чем мы все мечтаем?
Эко-уикенд в горах – строго говоря, не экскурсия ⛳. Это релакс-день в чудесной горной местности, где вы сможете отдохнуть в комфортабельном коттедже и насладиться единением друг с другом и с природой.
Если вам нравится дикая природа, тишина, медитация, если хочется по-настоящему побыть наедине, есть о чем поговорить или помолчать, если вы в восторге 🔥 от историй про Тарзана, книжек про Маугли и фильма «Аватар» — вам обязательно понравится!
  • поездка без гида*

В программе:

    ★ проход к водопаду
    ★ роспись рук хной мехенди (для девушек)
    ★ прогулка 👣 с проводником по джунглям
    ★ встреча заката в горах
    ★ вечерняя программа национальных танцев
    Что входит
    • Трансфер на комфортной машине с кондиционером
    • Проживание в коттеджах выбранной категории
    • Трехразовое питание
    • Развлекательная программа
    • 1 ребенок до 10 лет без спального места бесплатно
    Что не входит
    • Доплата за третьего человека в коттедж - 50$
    • Доплата за трансфер для отелей Южного Гоа 60$ за машину в оба конца, для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 30$
    • Доплата за трансфер для пляжей Агонда, Палолем 80$ за машину в оба конца
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Эко-Weekend в горах
    Эко-Weekend в горах
    Эко-Weekend в горах
    Эко-Weekend в горах

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лотус Т.
    Лотус Т.
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    9 отзывов оставили туристы

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