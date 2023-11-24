Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа

Посетить тибетскую деревню и великолепный храмовый комплекс на автопешеходной экскурсии

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Хампи — самый впечатляющий древний храмовый комплекс, до которого можно добраться из Гоа.

В 14-16 веках здесь находилась столица Виджаянагарской империи: с тех времён сохранилось множество чудесных дворцов и храмов. Вы рассмотрите их в деталях и услышите их историю.

Бонусом к Хампи станет посещение поселения Малый Тибет, где вы узнаете о жизни тибетских монахов в Индии.
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Ближайшие даты:
24
ноя
28
ноя
1
дек
5
дек
8
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15
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$190
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

День 1. Малый Тибет и закат в Хампи

Малый Тибет — десятитысячное поселение тибетских монахов в штате Карнатака. Вы раскроете историю его образования и прикоснётесь к местной жизни. Понаблюдаете за службой в монастыре, заглянете в жилища монахов и посмотрите, как устроен их быт. Зайдёте в школу и узнаете, как в ней соблюдается закон преемственности. А затем мы отправимся в Хампи: вы увидите храмы Ганеши, древнюю женскую купальню и храм Нарасимхи. Кульминацией дня станет встреча заката на холме Хемакута.

День 2. Рассвет и экскурсия в Хампи

Вы полюбуетесь восходом солнца и отправитесь осматривать оставшуюся часть храмового комплекса в Хампи — всё это утром, пока не пришла жара. Мы покажем вам храм Виттала, дворец Лотоса и храм Хазара Рама, где проводила службы королевская семья. А также мы вместе понаблюдаем за монахами, поющими мантры на санскрите. По желанию, вы сможете подыграть им на древних инструментах.

Организационные детали

  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт (Toyota Innova), русскоговорящий гид, входные билеты, страховка, ночёвка в отеле 3*
  • В пути 420 км в одну сторону
  • Питание оплачиваются дополнительно — около 1000 рупий с человека
  • Первый день предполагает насыщенную программу с 08.00 до 19.00 вечера, во второй день активная часть программы с 05.30 до 10.30, затем обратная дорога (около 7-8 часов)
  • Доплаты по желанию: одноместное размещение в отеле — 10$, ночёвка в отеле 5* — 60$

во вторник и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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