Хампи — самый впечатляющий древний храмовый комплекс, до которого можно добраться из Гоа. В 14-16 веках здесь находилась столица Виджаянагарской империи: с тех времён сохранилось множество чудесных дворцов и храмов. Вы рассмотрите их в деталях и услышите их историю. Бонусом к Хампи станет посещение поселения Малый Тибет, где вы узнаете о жизни тибетских монахов в Индии.

Описание

Что вас ожидает

День 1. Малый Тибет и закат в Хампи

Малый Тибет — десятитысячное поселение тибетских монахов в штате Карнатака. Вы раскроете историю его образования и прикоснётесь к местной жизни. Понаблюдаете за службой в монастыре, заглянете в жилища монахов и посмотрите, как устроен их быт. Зайдёте в школу и узнаете, как в ней соблюдается закон преемственности. А затем мы отправимся в Хампи: вы увидите храмы Ганеши, древнюю женскую купальню и храм Нарасимхи. Кульминацией дня станет встреча заката на холме Хемакута.

День 2. Рассвет и экскурсия в Хампи

Вы полюбуетесь восходом солнца и отправитесь осматривать оставшуюся часть храмового комплекса в Хампи — всё это утром, пока не пришла жара. Мы покажем вам храм Виттала, дворец Лотоса и храм Хазара Рама, где проводила службы королевская семья. А также мы вместе понаблюдаем за монахами, поющими мантры на санскрите. По желанию, вы сможете подыграть им на древних инструментах.

Организационные детали