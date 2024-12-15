13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборДворцово-храмовый день в Хампи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
24 дек в 04:30
25 дек в 04:30
$140 за человека
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа в Хампи: двухдневная экскурсия
Отправиться в штат Карнатака, погулять по руинам города 14 века и восхититься древней архитектурой
24 дек в 05:00
25 дек в 05:00
$140 за человека
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
24 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса15 декабря 2024В Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И это получилось, чудесное место- храмовые
- ХХолопова2 декабря 2024Мы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мы узнали - не передать
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Покинутый город Хампи»
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