Покинутый город Хампи – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Покинутый город Хампи» в Гоа на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
На машине
9 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Дворцово-храмовый день в Хампи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
24 дек в 04:30
25 дек в 04:30
$140 за человека
Из Гоа в Хампи: двухдневная экскурсия
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа в Хампи: двухдневная экскурсия
Отправиться в штат Карнатака, погулять по руинам города 14 века и восхититься древней архитектурой
24 дек в 05:00
25 дек в 05:00
$140 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
На машине
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
24 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    15 декабря 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    В Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И это получилось, чудесное место- храмовые
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    комплексы, незабываемые виды, замечательная архитектура, и конечно, завораживающий рассвет. Такая особая светлая атмосфера не может не оставить след в памяти и сердце). Касательно организации- все на уровне, Александр заранее направил всю информацию, на все вопросы отвечал быстро и полно. Из отеля забрали вовремя, группа была из семи человек, передвигались на удобных двух автомобилях. Конечно, ехать долго, поэтому, удобство авто здесь играет большую роль. Отель для одной ночи нормальный, все необходимое было предоставлено. По части гида- скажем так, Владимир, конечно, на каждом объекте рассказывал о нем и описывал историю того или иного бога, но не скажу, что смог зацепить своим повествованием, больше было похоже на сухую выжимку из учебника) Но не осталось и капли негатива, в разы больше положительных и светлых эмоций. Спасибо!

    В Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И этоВ Хампи была второй раз. 10 лет назад получила яркие впечатления, которые захотелось обновить) И это
  • Х
    Холопова
    2 декабря 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Мы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мы узнали - не передать
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    словами. Гид все время нам что-то рассказывала и отвечала на вопросы и в пути, и на достопримечательностях. Было очень интересно. Организация прекрасная, тайминг всегда соблюдается, машины очень комфортные. В одной машине 5-6 человек плюс водитель. Машины рассчитаны на 7 пассажиров. Водители внимательные, во всем помогают. Завтраки вкусные. В общем, все прекрасно. Забрали от отеля и вернули к отелю. Хампи очень старинный, с прекрасной архитектурой и древними изобретениями, и отраженной на стенах каждого храма историей и мифологией. Однозначно рекомендую! Но сил наберитесь побольше - дорога длинная 7-9 часов в одну сторону и ходить будете на местах много.

    Мы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мыМы ездили в Хампи 29-30 ноября. Гид была Лина. Нам все очень понравилось. Сколько нового мы

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Покинутый город Хампи»

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  2. Из Гоа в Хампи: двухдневная экскурсия
  3. Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Покинутый город Хампи" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 190. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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