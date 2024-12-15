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комплексы, незабываемые виды, замечательная архитектура, и конечно, завораживающий рассвет. Такая особая светлая атмосфера не может не оставить след в памяти и сердце). Касательно организации- все на уровне, Александр заранее направил всю информацию, на все вопросы отвечал быстро и полно. Из отеля забрали вовремя, группа была из семи человек, передвигались на удобных двух автомобилях. Конечно, ехать долго, поэтому, удобство авто здесь играет большую роль. Отель для одной ночи нормальный, все необходимое было предоставлено. По части гида- скажем так, Владимир, конечно, на каждом объекте рассказывал о нем и описывал историю того или иного бога, но не скажу, что смог зацепить своим повествованием, больше было похоже на сухую выжимку из учебника) Но не осталось и капли негатива, в разы больше положительных и светлых эмоций. Спасибо!