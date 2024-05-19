Экскурсии проходящие только летом в Гоа

Найдено 20 экскурсий в категории «Летние» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
21 отзыв
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Гоа: путешествие в мир животных и специй
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
24 отзыва
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Рукотворные сокровища Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.
Родовые поместья известных семей Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие по родовым поместьям известных семей Гоа: история и архитектура
Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
$280 за всё до 3 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотосессия в индийских национальных нарядах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотосессия в Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Рассвет на память
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Все отчетно
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
    читать дальше

    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась. Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов. А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий) Рекомендую каждому в Гоа!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
    читать дальше

    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания! Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) … А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии! Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!! Татьяна и Владимир.

  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
    читать дальше

    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Родовые поместья известных семей Гоа
    Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже
    читать дальше

    не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже отвезла в дополнительное место - мост с шикарным видом, который в программу не входил. Куча впечатлений и волшебных родовых поместьях. Все друзья меня спросили откуда фото и где эти места располагаются. От души рекомендую. Фото мои, не от Натальи ☺️

  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
    читать дальше

    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
  2. Гоа: путешествие в мир животных и специй
  3. Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
  4. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
  5. Рукотворные сокровища Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Летние" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 45 до 560. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 76 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам