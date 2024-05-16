По Индии – экскурсии в Гоа

Найдено 6 экскурсий в категории «По Индии» в Гоа на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
21 отзыв
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
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    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

  • Э
    Эдуард
    25 марта 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
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    машина комфортная с кондиционером. Мурдешвар впечатляет величием и красотой сооружений, а Гокарна - индийским колоритом. На пляже Палолем около 1,5 часов свободного времени, за которые надо успеть пообедать и искупаться. С Линой всё успели, чётко следила за временем, рассказывала интересно.

  • Д
    Дария
    24 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
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    на связи. Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!! Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы. Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне. Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!! Алексею успехов и процветания в профессии!!!

  • О
    Ольга
    8 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
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    легкой и интересной манере. В непринуждённой беседе ответил на все интересующие вопросы. Время пролетело незаметно и захотелось вернуться на ГОА и снова съездить на новую экскурсию с таким замечательным гидом!

    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию
  • А
    Антонина
    8 января 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и
  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «По Индии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
  2. Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
  3. Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
  4. Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
  5. Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "По Индии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 560. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по индии, 27 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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