1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024Все отлично, рекомендую!
- ООльга19 апреля 2024Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
- ВВладимир3 апреля 2024Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
- ЭЭдуард25 марта 2024Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
- ДДария24 февраля 2024Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
- ООльга8 февраля 2024Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
- ААнтонина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
- ООльга5 ноября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «По Индии»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
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