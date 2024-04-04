Экскурсии Гоа об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Гоа на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Родовые поместья известных семей Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие по родовым поместьям известных семей Гоа: история и архитектура
Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
$280 за всё до 3 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Родовые поместья известных семей Гоа
    Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже
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    не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже отвезла в дополнительное место - мост с шикарным видом, который в программу не входил. Куча впечатлений и волшебных родовых поместьях. Все друзья меня спросили откуда фото и где эти места располагаются. От души рекомендую. Фото мои, не от Натальи ☺️

  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
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    сделать необходимые покупки! Экскурсия вообщем то обзорная, прекрасная возможность представить португальскую эпоху на этих землях. Кофе в местной кафешке, переезд реки на пароме - кусочки местной жизни в компании с гидом, прекрасно владеющим русским языком, это создает настроение и желание вернуться, чтобы увидеть и узнать больше.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «История и архитектура»

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  4. Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
  5. Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 190 до 560. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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