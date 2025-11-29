Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся на увлекательную прогулку по реке Нерул.



Вы сможете попробовать себя в роли краболова или просто расслабиться в лодке, наблюдая за красивейшими пейзажами мангровых зарослей. В лодке Вас угостят охлажденным пивом и ромом, а также безалкогольными напитками. После прогулки, в ресторане, вас будет ждать ужин в индийском стиле с крабами. Эта экскурсия идеально подходит для празднования дня рождения.

Анна Ваш гид в Гоа Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-25 человек Когда Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 15:00. $35 за человека

Описание экскурсии Ловля крабов и аперитив Мы отправляемся на увлекательную прогулку по живописной артерии Гоа — Нерул, где каждый поворот открывает новые чудеса природы. Вы окажетесь в роли настоящего краболова: с удочкой в руках, под руководством опытного гида, будете вылавливать сочных крабов из мутных глубин. Или, если предпочитаете пассивное наслаждение, просто расслабьтесь в удобной лодке, скользящей по реке, и наблюдайте за мангровыми зарослями, что раскинулись по берегам словно изумрудный лабиринт. В лодке вас ждет настоящее тропическое угощение: охлажденное пиво, выдержанный ром для любителей крепких напитков, а также освежающие безалкогольные коктейли — все это подается с улыбкой и рассказами о местных легендах. Пока река несет вас вперед, вы сможете насладиться тишиной, прерываемой лишь плеском воды и смехом попутчиков. Ужин и приятная компания А после прогулки, когда солнце клонится к закату, нас ждет уютный ресторан на берегу. Здесь вас угостят изысканным ужином: свежий салат с хрустящими овощами, ароматный рис, пропитанный специями, нежная курица в аутентичном индийском стиле — с куркумой, чили и кокосовым молоком. И, конечно же, главные герои вечера — крабы! Вы получите массу положительных эмоций, познакомитесь с новыми людьми из разных уголков мира и отлично проведете время, унося с собой воспоминания о незабываемом приключении на реке Нерул. Это не просто прогулка — это кусочек тропического рая, который останется в вашем сердце навсегда.

