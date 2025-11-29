Мы отправимся на увлекательную прогулку по реке Нерул.
Описание экскурсииЛовля крабов и аперитив Мы отправляемся на увлекательную прогулку по живописной артерии Гоа — Нерул, где каждый поворот открывает новые чудеса природы. Вы окажетесь в роли настоящего краболова: с удочкой в руках, под руководством опытного гида, будете вылавливать сочных крабов из мутных глубин. Или, если предпочитаете пассивное наслаждение, просто расслабьтесь в удобной лодке, скользящей по реке, и наблюдайте за мангровыми зарослями, что раскинулись по берегам словно изумрудный лабиринт. В лодке вас ждет настоящее тропическое угощение: охлажденное пиво, выдержанный ром для любителей крепких напитков, а также освежающие безалкогольные коктейли — все это подается с улыбкой и рассказами о местных легендах. Пока река несет вас вперед, вы сможете насладиться тишиной, прерываемой лишь плеском воды и смехом попутчиков. Ужин и приятная компания А после прогулки, когда солнце клонится к закату, нас ждет уютный ресторан на берегу. Здесь вас угостят изысканным ужином: свежий салат с хрустящими овощами, ароматный рис, пропитанный специями, нежная курица в аутентичном индийском стиле — с куркумой, чили и кокосовым молоком. И, конечно же, главные герои вечера — крабы! Вы получите массу положительных эмоций, познакомитесь с новыми людьми из разных уголков мира и отлично проведете время, унося с собой воспоминания о незабываемом приключении на реке Нерул. Это не просто прогулка — это кусочек тропического рая, который останется в вашем сердце навсегда.
Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 15:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Ужин
- Алкогольные/безалкогольные напитки в лодке
Что не входит в цену
- Напитки за ужином (по желанию)
- Трансфер с пляжей: Морджим, Арамболь, Ашвем, Мандрем +5$ к стоимости
- Стоимость трансфера с южных пляжей оплачивается дополнительно и обговаривается индивидуально
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от Вашего отеля
Завершение: Привезём в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 15:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
