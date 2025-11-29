Приглашаем вас на речную прогулку по реке Нерул, где вы освоите традиционную ловлю крабов сетками-корзинками.
После увлекательного промысла вас ждет ужин в береговом кафе, где из вашего улова приготовят свежие деликатесы, дополненные блюдами индийской кухни.
Описание водной прогулки
Это уникальная речная прогулка по живописной реке Нерул, где вас ждет увлекательная ловля крабов с помощью традиционных сеток-корзинок. Это занятие подарит вам незабываемые эмоции и позволит почувствовать себя настоящим местным рыбаком. Во время плавания вы сможете насладиться видом мангровых зарослей, понаблюдать за парящими орлами и ощутить особую атмосферу умиротворения, царящую на реке. После захватывающего промысла вас ожидает гастрономическое завершение дня в уютном кафе на берегу океана. Здесь из вашего улова приготовят свежие блюда, которые дополнит индийский шведский стол с разнообразными местными деликатесами. Ужин под аккомпанемент шума прибоя и в лучах заходящего солнца станет идеальным завершением этого насыщенного дня, позволив вам полностью расслабиться и насладиться моментом. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель • Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Речная прогулка на лодке
- Ловля крабов
- Алкоголь и напитки на лодке
- Ужин в кафе
Что не входит в цену
- Алкоголь и напитки в кафе
- Трансфер с Анджуна, Вагатор, Сиолим, Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$/чел
- Трансфер из южного Гоа - по запросу
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель
- Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
29 ноя 2025
Отличная экскурсия. Прокатиться на лодке по вечерней реке, понаблюдать за флорой и фауной это то что нужно в перерывах между пляжными полежанками). Так же приятный бонус по ловле крабов и вкусного ужина обеспечен, лучше чем заказывать в кафе, сами поймали, вам их ещё и приготовили, а по просьбам некоторых ещё и почистили. Однозначно рекомендую данную прогулку!
A
Alexey
25 ноя 2025
Рекомендую, помимо самой речной прогулки, можно увидеть множество индийской фауны если повезет, то уведить крокодилов. Нам попались черепахи, мангусты, множество птиц - как будто побывали в зоопарке. Ну и естественно крабы, ужин будет в живописном месте с видом на залив.
О
Ольга
25 ноя 2025
Намастэ! Наша дружная компания из Кургана покупала 2 экскурсии у Марии. Хотим выразить огромную благодарность и искреннее восхищение за организацию экскурсий. Лина - профессиональный и грамотный Гид, с которой мы
О
Ольга
11 ноя 2025
Мария, доброе утро ☀️ спасибо Вам за такую чудесную экскурсию 😚 навеселились, наплясались от души, очень хорошо провели время 👍 и еще забыли ведь Вам деньги за экскурсию отдать! Как нам их Вам передать?
