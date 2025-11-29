Это уникальная речная прогулка по живописной реке Нерул, где вас ждет увлекательная ловля крабов с помощью традиционных сеток-корзинок. Это занятие подарит вам незабываемые эмоции и позволит почувствовать себя настоящим местным рыбаком. Во время плавания вы сможете насладиться видом мангровых зарослей, понаблюдать за парящими орлами и ощутить особую атмосферу умиротворения, царящую на реке. После захватывающего промысла вас ожидает гастрономическое завершение дня в уютном кафе на берегу океана. Здесь из вашего улова приготовят свежие блюда, которые дополнит индийский шведский стол с разнообразными местными деликатесами. Ужин под аккомпанемент шума прибоя и в лучах заходящего солнца станет идеальным завершением этого насыщенного дня, позволив вам полностью расслабиться и насладиться моментом. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель • Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки.