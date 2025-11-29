Мои заказы

Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана

Приглашаем вас на речную прогулку по реке Нерул, где вы освоите традиционную ловлю крабов сетками-корзинками.

После увлекательного промысла вас ждет ужин в береговом кафе, где из вашего улова приготовят свежие деликатесы, дополненные блюдами индийской кухни.
4 отзыва
Описание водной прогулки

Это уникальная речная прогулка по живописной реке Нерул, где вас ждет увлекательная ловля крабов с помощью традиционных сеток-корзинок. Это занятие подарит вам незабываемые эмоции и позволит почувствовать себя настоящим местным рыбаком. Во время плавания вы сможете насладиться видом мангровых зарослей, понаблюдать за парящими орлами и ощутить особую атмосферу умиротворения, царящую на реке. После захватывающего промысла вас ожидает гастрономическое завершение дня в уютном кафе на берегу океана. Здесь из вашего улова приготовят свежие блюда, которые дополнит индийский шведский стол с разнообразными местными деликатесами. Ужин под аккомпанемент шума прибоя и в лучах заходящего солнца станет идеальным завершением этого насыщенного дня, позволив вам полностью расслабиться и насладиться моментом. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель • Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Речная прогулка на лодке
  • Ловля крабов
  • Алкоголь и напитки на лодке
  • Ужин в кафе
Что не входит в цену
  • Алкоголь и напитки в кафе
  • Трансфер с Анджуна, Вагатор, Сиолим, Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$/чел
  • Трансфер из южного Гоа - по запросу
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Дети до 4 лет - бесплатно
  • Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель
  • Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
29 ноя 2025
Отличная экскурсия. Прокатиться на лодке по вечерней реке, понаблюдать за флорой и фауной это то что нужно в перерывах между пляжными полежанками). Так же приятный бонус по ловле крабов и вкусного ужина обеспечен, лучше чем заказывать в кафе, сами поймали, вам их ещё и приготовили, а по просьбам некоторых ещё и почистили. Однозначно рекомендую данную прогулку!
A
Alexey
25 ноя 2025
Рекомендую, помимо самой речной прогулки, можно увидеть множество индийской фауны если повезет, то уведить крокодилов. Нам попались черепахи, мангусты, множество птиц - как будто побывали в зоопарке. Ну и естественно крабы, ужин будет в живописном месте с видом на залив.
О
Ольга
25 ноя 2025
Намастэ! Наша дружная компания из Кургана покупала 2 экскурсии у Марии. Хотим выразить огромную благодарность и искреннее восхищение за организацию экскурсий. Лина - профессиональный и грамотный Гид, с которой мы
читать дальше

были на экскурсии « Шива + Гокарна», интересно и доступно рассказала о истории и религии Индии. Вторая экскурсия, которая совпала с именинами одной из наших туристок — была «Ловля Крабов». 🦀🦀🦀Не передать словами, какие мы испытали эмоции от этой экскурсии!!! Было очень забавно и весело. Лодка была украшена воздушными шариками, шампанское, ром и пиво подняли настроение у туристов. Семья Марии подарили имениннице букет роз, 2 именинных торта, подарок!!! Целый вечер — только смех, веселье и океан положительных эмоций. Вечером - ужин в кафе с крабами и Ромом. Гости экскурсии натанцевались, нахохотались и просто бомбически 🔥🔥🔥провели время! Милая Мария и Ваша очень красивая и потрясающая семья!!! Спасибо Вам огромнейшее за наш потрясающий отдых и непередаваемые и незабываемые эмоции!!! Мы Вас ЛЮБИМ!!! ♥️ Привет из Кургана!

О
Ольга
11 ноя 2025
Мария, доброе утро ☀️ спасибо Вам за такую чудесную экскурсию 😚 навеселились, наплясались от души, очень хорошо провели время 👍 и еще забыли ведь Вам деньги за экскурсию отдать! Как нам их Вам передать?

Входит в следующие категории Гоа

