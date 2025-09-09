Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
«Ужин с разнообразием вкусов Во время круиза вы сможете насладиться ужином «шведский стол», где представлены вегетарианские и невегетарианские блюда»
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Групповая
до 20 чел.
Панаджи: закат на реке, ужин и музыка под звёздами
Начало: FRXP+XC8, Avenida Dom João de Castro, Patto Colony...
«Ужин и живая программа На борту вас ждёт изысканный ужин «шведский стол» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
$17 за человека
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на корабле с ужином и диджеем
Начало: По договоренности
«Ужин и развлекательная программа Отведайте ужин «шведский стол» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
$22.73 за человека
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
«Средняя палуба — ужин и напитки Насладитесь разнообразными закусками и ужином «шведский стол», где представлены вегетарианские и невегетарианские блюда»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека
