Эта экскурсия — идеальный вариант для активных туристов: за один день мы посетим величественные храмы, прогуляемся по улочкам Панаджи, попробуем аутентичную португальскую кухню и завершим день шопингом в современном торговом центре.
Описание экскурсии

Непляжный Гоа Приглашаем вас в путешествие, которое раскроет многогранную культуру Гоа, где тесно переплелись индийские и португальские традиции. Мы увидим монументальные сооружения:

величественный индуистский храм Бирла, построенный из белого мрамора, • руины церкви Святого Августина — наследие былого величия португальской колониальной эпохи, • собор Святого Каэтана — образец монументальной архитектуры в стиле барокко. Затем мы прогуляемся по улочкам Панаджи и посетим сердце старого города — квартал Фонтэйнхас. Яркие охристые, голубые и изумрудные фасады домов с черепичными крышами, резные балконы и уютные кафе создадут полное ощущение, что вы перенеслись в Европу. Нас ждёт обед в португальском ресторане и посещение лавочки с органическими продуктами. Завершим день в крупнейшем торговом центре штата — Mall de Goa. Важная информация:.
  • Дети до 5 лет бесплатно без предоставления отдельного места.
  • Время в пути составляет 1,5 часа.
  • Оплата возможна в рублях (переводом), долларах, рупиях.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Бирла
  • Церковь святого Августина
  • Часовня и музей
  • Собор святого Каэтана
  • Панаджи
  • Mall de Goa
Что включено
  • Проезд на транспорте с кондиционером
  • Страховка
  • Услуги русского гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед - около 10$
  • Трансфер для отелей Южного Гоа - 10-15$ за человека
  • Доплата за трансфер в оба конца для пляжей Палолем, Агонда - 80$ за машину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

