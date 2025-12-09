Непляжный Гоа Приглашаем вас в путешествие, которое раскроет многогранную культуру Гоа, где тесно переплелись индийские и португальские традиции. Мы увидим монументальные сооружения:

величественный индуистский храм Бирла, построенный из белого мрамора, • руины церкви Святого Августина — наследие былого величия португальской колониальной эпохи, • собор Святого Каэтана — образец монументальной архитектуры в стиле барокко. Затем мы прогуляемся по улочкам Панаджи и посетим сердце старого города — квартал Фонтэйнхас. Яркие охристые, голубые и изумрудные фасады домов с черепичными крышами, резные балконы и уютные кафе создадут полное ощущение, что вы перенеслись в Европу. Нас ждёт обед в португальском ресторане и посещение лавочки с органическими продуктами. Завершим день в крупнейшем торговом центре штата — Mall de Goa. Важная информация:.

