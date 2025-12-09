Эта экскурсия — идеальный вариант для активных туристов: за один день мы посетим величественные храмы, прогуляемся по улочкам Панаджи, попробуем аутентичную португальскую кухню и завершим день шопингом в современном торговом центре.
Описание экскурсии
Непляжный Гоа Приглашаем вас в путешествие, которое раскроет многогранную культуру Гоа, где тесно переплелись индийские и португальские традиции. Мы увидим монументальные сооружения:
величественный индуистский храм Бирла, построенный из белого мрамора, • руины церкви Святого Августина — наследие былого величия португальской колониальной эпохи, • собор Святого Каэтана — образец монументальной архитектуры в стиле барокко. Затем мы прогуляемся по улочкам Панаджи и посетим сердце старого города — квартал Фонтэйнхас. Яркие охристые, голубые и изумрудные фасады домов с черепичными крышами, резные балконы и уютные кафе создадут полное ощущение, что вы перенеслись в Европу. Нас ждёт обед в португальском ресторане и посещение лавочки с органическими продуктами. Завершим день в крупнейшем торговом центре штата — Mall de Goa. Важная информация:.
- Дети до 5 лет бесплатно без предоставления отдельного места.
- Время в пути составляет 1,5 часа.
- Оплата возможна в рублях (переводом), долларах, рупиях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Бирла
- Церковь святого Августина
- Часовня и музей
- Собор святого Каэтана
- Панаджи
- Mall de Goa
Что включено
- Проезд на транспорте с кондиционером
- Страховка
- Услуги русского гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед - около 10$
- Трансфер для отелей Южного Гоа - 10-15$ за человека
- Доплата за трансфер в оба конца для пляжей Палолем, Агонда - 80$ за машину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
