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из гоа по индии

1 чел. По популярности Пешая 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Гоа в штат Махараштра за один день Начало: Место вашего проживания Расписание: По договорённости. $ 240 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Наследие Португалии в Гоа Начало: У вашего отеля Расписание: Экскурсию можно проводить утром, или после обеда. $ 200 за всё до 4 чел. 10 часов Индивидуальная до 5 чел. Путешествие в Карнатаку Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна Начало: Ваш отель $ 300 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Гоа

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