8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гоа в штат Махараштра за один день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Португалии в Гоа
Начало: У вашего отеля
Расписание: Экскурсию можно проводить утром, или после обеда.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Карнатаку
Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:30
Завтра в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
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