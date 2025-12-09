Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя португальское наследие Гоа в ходе однодневного путешествия в Панаджи.



Этот маршрут позволит вам погрузиться в уникальную атмосферу города, где европейская архитектура гармонично сочетается с индийской культурой.



Вы познакомитесь с памятниками колониальной эпохи, узнаете интересные исторические факты и увидите, как разные традиции переплелись в облике старого города.

Описание экскурсии В программу экскурсии входит посещение форта Рейс Магос — впечатляющего оборонительного сооружения, хранящего память о прошлом. Вы прогуляетесь по живописному району Фонтеньес с его характерными зданиями, осмотрите знаменитый храм Непорочного зачатия и красочный храм Ханумана. Особое внимание уделим улице 18-го июня, где сохранились великолепные образцы ажурных украшений, характерных для португальской архитектуры. Завершится экскурсия переправой на пароме через реку Мандови, во время которой вы сможете насладиться видами города с воды. По желанию, программа может включать посещение торгового центра, где вас ждет обед и возможность приобрести сувениры. Этот день подарит вам целостное представление о культурном своеобразии столицы Гоа.

