Откройте для себя португальское наследие Гоа в ходе однодневного путешествия в Панаджи.
Этот маршрут позволит вам погрузиться в уникальную атмосферу города, где европейская архитектура гармонично сочетается с индийской культурой.
Вы познакомитесь с памятниками колониальной эпохи, узнаете интересные исторические факты и увидите, как разные традиции переплелись в облике старого города.
Этот маршрут позволит вам погрузиться в уникальную атмосферу города, где европейская архитектура гармонично сочетается с индийской культурой.
Вы познакомитесь с памятниками колониальной эпохи, узнаете интересные исторические факты и увидите, как разные традиции переплелись в облике старого города.
Описание экскурсииВ программу экскурсии входит посещение форта Рейс Магос — впечатляющего оборонительного сооружения, хранящего память о прошлом. Вы прогуляетесь по живописному району Фонтеньес с его характерными зданиями, осмотрите знаменитый храм Непорочного зачатия и красочный храм Ханумана. Особое внимание уделим улице 18-го июня, где сохранились великолепные образцы ажурных украшений, характерных для португальской архитектуры. Завершится экскурсия переправой на пароме через реку Мандови, во время которой вы сможете насладиться видами города с воды. По желанию, программа может включать посещение торгового центра, где вас ждет обед и возможность приобрести сувениры. Этот день подарит вам целостное представление о культурном своеобразии столицы Гоа.
Экскурсию можно проводить утром или после обеда
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Рейс Магос
- Храм Ханумана
- Район Фонтеньес
- Улица 18-го июня
- Католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
- Река Мандови
- Торговый центр Молл де Гоа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Каждый дополнительный человек +40$
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно проводить утром или после обеда
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
9 дек в 06:00
$350 за всё до 5 чел.