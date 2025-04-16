Насладитесь насыщенным днём в Северном Гоа — посетите легендарный форт Агуда, маяк, знаменитые пляжи и исторические церкви. Познакомьтесь с культурой, кухней и атмосферой Гоа в компании опытного гида.
Описание экскурсииИстория и архитектура Северного Гоа Ваше путешествие начнётся с посещения форта Агуда и исторического маяка, построенных португальцами в XVI веке. Затем вы отправитесь к знаменитой церкви в Салигоа, хранящей богатое колониальное прошлое региона. Пляжи и развлечения Продолжите экскурсию на Калангут — центральном пляже Гоа, где вас ждут водные виды спорта и настоящая пляжная атмосфера. После этого вы посетите Бага-Бич, знаменитый своими кафе, ночной жизнью и казино, а также пляжи Ангору «Голубой флаг» и Вагатор, известные рынками и вечеринками. Культура и духовность В завершение тура посетите индуистский храм Чауранги Натх, один из старейших в Гоа, и познакомьтесь с традициями и духовной стороной региона. После насыщенного дня экскурсия закончится трансфером в ваш отель на севере Гоа. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не подходит для: беременных женщин.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Если ваш отель находится в Южном Гоа, за трансфер взимается дополнительная плата — 1500 индийских рупий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Агуда
- Маяк Агуада
- Церковь в Салигоа
- Пляж Калангут
- Пляж Бага
- Пляж Ангор
- Пляж Вагатор
- Храм Чауранги Натх
Что включено
- Трансфер
- Автомобиль с кондиционером
- Экскурсионная программа по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля в Северном Гоа
Завершение: Трансфер в отель в Северном Гоа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Не подходит для: беременных женщин
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Если ваш отель находится в Южном Гоа, за трансфер взимается дополнительная плата - 1500 индийских рупий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
16 апр 2025
Поездка прошла отлично, водитель был очень внимательным.
Е
Елизавета
28 июл 2024
Я думала, что будет экскурсовод, но оказалось, что это просто поездка с водителем по разным местам. Однако, в целом всё было хорошо. Учтите, что для посещения дополнительных достопримечательностей потребуется отдельная оплата — именно они сделали мою поездку по-настоящему интересной.
А
Артём
10 мая 2024
Люди здесь замечательные и очень дружелюбные
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Гоа (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
30 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$300 за всё до 5 чел.