Мои заказы

Северный Гоа: замки, пляжи и маяки (на английском)

Насладитесь насыщенным днём в Северном Гоа — посетите легендарный форт Агуда, маяк, знаменитые пляжи и исторические церкви. Познакомьтесь с культурой, кухней и атмосферой Гоа в компании опытного гида.
4.7
3 отзыва
Северный Гоа: замки, пляжи и маяки (на английском)
Северный Гоа: замки, пляжи и маяки (на английском)
Северный Гоа: замки, пляжи и маяки (на английском)

Описание экскурсии

История и архитектура Северного Гоа Ваше путешествие начнётся с посещения форта Агуда и исторического маяка, построенных португальцами в XVI веке. Затем вы отправитесь к знаменитой церкви в Салигоа, хранящей богатое колониальное прошлое региона. Пляжи и развлечения Продолжите экскурсию на Калангут — центральном пляже Гоа, где вас ждут водные виды спорта и настоящая пляжная атмосфера. После этого вы посетите Бага-Бич, знаменитый своими кафе, ночной жизнью и казино, а также пляжи Ангору «Голубой флаг» и Вагатор, известные рынками и вечеринками. Культура и духовность В завершение тура посетите индуистский храм Чауранги Натх, один из старейших в Гоа, и познакомьтесь с традициями и духовной стороной региона. После насыщенного дня экскурсия закончится трансфером в ваш отель на севере Гоа. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не подходит для: беременных женщин.
  • Не допускается: алкоголь и наркотики.
  • Если ваш отель находится в Южном Гоа, за трансфер взимается дополнительная плата — 1500 индийских рупий.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт Агуда
  • Маяк Агуада
  • Церковь в Салигоа
  • Пляж Калангут
  • Пляж Бага
  • Пляж Ангор
  • Пляж Вагатор
  • Храм Чауранги Натх
Что включено
  • Трансфер
  • Автомобиль с кондиционером
  • Экскурсионная программа по маршруту
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля в Северном Гоа
Завершение: Трансфер в отель в Северном Гоа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
  • Не подходит для: беременных женщин
  • Не допускается: алкоголь и наркотики
  • Если ваш отель находится в Южном Гоа, за трансфер взимается дополнительная плата - 1500 индийских рупий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
Максим
16 апр 2025
Поездка прошла отлично, водитель был очень внимательным.
Е
Елизавета
28 июл 2024
Я думала, что будет экскурсовод, но оказалось, что это просто поездка с водителем по разным местам. Однако, в целом всё было хорошо. Учтите, что для посещения дополнительных достопримечательностей потребуется отдельная оплата — именно они сделали мою поездку по-настоящему интересной.
А
Артём
10 мая 2024
Люди здесь замечательные и очень дружелюбные

Входит в следующие категории Гоа

Похожие экскурсии из Гоа

Райские пляжи Южного Гоа
На машине
11 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Райские пляжи Южного Гоа
12 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$30 за человека
Интересный Гоа (индивидуальная)
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Гоа (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
30 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$300 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гоа. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гоа