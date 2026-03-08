6 отзывов оставили туристы

Целый день на знаменитых пляжах Южного Гоа. Вы побываете на пляже «Палолем», ставшем визитной карточкой всего региона. Здесь развитая инфраструктура и множество туристов со всего мира. Отсюда вы отправитесь на
Описание экскурсииВ программе: Палолем – пальмовый пляж в виде полумесяца Прогулка на лодке по реке и кормление орлов Райский пляж Агонда Самый большой форт Гоа - Кабо де Рама Палолем считается самым красивым пляжем Южного Гоа. Его также называют Райским пляжем (Paradise Beach). Серпообразная полоса белоснежного песка, окруженная пальмами. Всего пару лет назад Палолем был девственным, никому не известным пляжем. Однако сейчас он уже оккупирован толпами туристов. Пляж Агонда - один из самых тихих и спокойных пляжей Гоа. Очень много пальм и красивых локаций для фотографий. По завершению дня – вы заедете в форт Кабо Де Рама в южном Гоа – это самый большой форт в штате. Большая часть форта разрушена, но несмотря на это, каждый год он привлекает огромное количество туристов. Форт назван в честь индуистского бога Рамы, по легендам он здесь находился со своей женой Ситой во время 14 – дневного изгнания. Программа также включает в себя прогулку по реке с пляжа Палолем и кормление диких орлов.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Катание на лодке по реке и кормление орлов
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в вашем отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия! Нам очень понравилось. Даже муж был в восторге)). Замечательный улыбчивый водитель. Всё комфортно, четко по времени. Были в машине ещё с одной парой, но так как-будто индивидуальная экскурсия. Очень рекомендую данную экскурсию!
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М
Экскурсия не состоялась по вине некоторых туристов.
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В
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c
Началась экскурсия с поиска машины не зная ее номера, водитель постоянно «дергал» передачи - езда не комфортная. Приехали на Палолем, ждали лодку. Приехала лодка и покатила нас по волнам за
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