6 отзывов оставили туристы

В программе:

Палолем – пальмовый пляж 🏖️ в виде полумесяца

Катание на лодке ⚓ до острова и Баттерфляй Бич

Наблюдение дельфинов

Райский пляж Кола

Самый большой форт Гоа - Кабо де Рама

Палолем считается самым красивым пляжем Южного Гоа. Его также называют Райским пляжем (Paradise Beach). Серпообразная полоса белоснежного песка, окруженная пальмами. Всего пару лет назад Палолем был девственным, никому не известным пляжем. Однако сейчас он уже оккупирован толпами туристов.

Пляж Кола - один из самых тихих и спокойных пляжей Гоа. Недалеко от берега есть маленькое пресное озеро. Пляж состоит из двух частей - Small Cola и Big Cola, разделенных мысом.

По завершению дня – вы заедете в форт Кабо Де Рама в южном Гоа – это самый большой форт в штате. Большая часть форта разрушена, но несмотря на это, каждый год он привлекает огромное количество туристов. Форт назван в честь индуистского бога Рамы, по легендам он здесь находился со своей женой Ситой во время 14 – дневного изгнания.

Программа также включает в себя морскую прогулку 👣 с пляжа Палолем на лодке до пляжа «Бабочек».