6 отзывов оставили туристы

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Райские пляжи Южного Гоа

4.5
6 отзывов
Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Целый день на знаменитых пляжах Южного Гоа.

Вы побываете на пляже «Палолем», ставшем визитной карточкой всего региона.

Здесь развитая инфраструктура и множество туристов со всего мира.

Отсюда вы отправитесь на лодке ⚓ к необитаемому пляжу, а по пути можете увидеть дельфинов 🐬.

На пляже «Бабочка» вас ждёт райский отдых в тишине и уединении.

После вы посетите ещё один пляж 🏖️ «Кола» и форт Кабо де Рама с живописным видом, который считается одним из самых старых в Индии.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $30 за человека

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Райские пляжи Южного Гоа
Райские пляжи Южного Гоа

В программе:

    Палолем – пальмовый пляж 🏖️ в виде полумесяца
    Катание на лодке ⚓ до острова и Баттерфляй Бич
    Наблюдение дельфинов
    Райский пляж Кола
    Самый большой форт Гоа - Кабо де Рама
    Палолем считается самым красивым пляжем Южного Гоа. Его также называют Райским пляжем (Paradise Beach). Серпообразная полоса белоснежного песка, окруженная пальмами. Всего пару лет назад Палолем был девственным, никому не известным пляжем. Однако сейчас он уже оккупирован толпами туристов.
    Пляж Кола - один из самых тихих и спокойных пляжей Гоа. Недалеко от берега есть маленькое пресное озеро. Пляж состоит из двух частей - Small Cola и Big Cola, разделенных мысом.
    По завершению дня – вы заедете в форт Кабо Де Рама в южном Гоа – это самый большой форт в штате. Большая часть форта разрушена, но несмотря на это, каждый год он привлекает огромное количество туристов. Форт назван в честь индуистского бога Рамы, по легендам он здесь находился со своей женой Ситой во время 14 – дневного изгнания.
    Программа также включает в себя морскую прогулку 👣 с пляжа Палолем на лодке до пляжа «Бабочек».
    Что входит
    • Трансфер из отеля и обратно
    • Катание на лодке к дельфинам
    • Баттерфляй бич
    Что не входит
    • Питание
    • Прогулка на лодке по реке и кормление орлов 5$ (по желанию)
    Начало
    🚩 Встреча с гидом в вашем отеле
    Место завершения
    🏁 Ваш отель
    Райские пляжи Южного Гоа
    Райские пляжи Южного Гоа
    Райские пляжи Южного Гоа
    Райские пляжи Южного Гоа

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лотус Т.
    Лотус Т.
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    6 отзывов оставили туристы

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