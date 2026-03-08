6 отзывов оставили туристы

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7 км от берега смотреть спины дельфинов, плыли минут 40 по качке, двоих укачало, из 10 человек присутствующих в лодке никому дельфины не были нужны, все плыли с расчетом - «плывём на пляж Баттерфляй и возможно ПО ПУТИ встретим дельфинов». На деле оказалось плывём в открытый океан 40 минут и на обратном пути НА 15 МИНУТ заплывем на пляж. Пляж, кстати классный, все рассчитывали минимум на 1 час отдыха там. Далее нас вернули на Палолем где мы 1,5 часа должны были есть в шеке и ждать следующей поездки.

Следующей точкой по маршруту был пляж Кола, мы ради него и ехали, но туда нас не повезли, отвезли на Агонду в конкретный шек, в котором мы отравились (спасибо организаторам), там провели 2 часа. Далее португальский форт и обратно по отелям. Заявленного в программе кормления Орлов не было. Итог - пляжи не о чем, ничего райского в них нет, утомительная поездка в море, пищевое отравление, несоответствие программе. Если вы бывали на пляжах Колвы, Бенаулима, Варки - поездка вас разочарует. И ещё минус - отсутствие гида и незнание водителем русского языка, хотя экскурсия организована для русских.