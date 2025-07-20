Из солнечного Гоа в колоритную Карнатаку — путь, где вы соприкасаетесь с индуистскими традициями. Посетим поселок Мурдешвар, который находится на побережье Аравийского моря.
Посетим Надвратную башню — Гопурам, увидим храм Бога Шивы 16-го века, полюбуемся священным озером в деревушке Гокарна.
Описание экскурсии
Духовное путешествие В этом путешествии мы посетим поселок Мурдешвар, который находится на побережье Аравийского моря. Здесь мы увидим:
- Статуя индуистского бога Шивы — вторая по высоте в мире. Её высота — 37 метров и она является главной достопримечательностью Мурдешвара. Шива сидит в позе лотоса спиной к морю и согласно традиции изображён с 4 руками.
- Надвратная башня — Гопурам. Эта башня в Мурдешваре была реконструирована в 2008 году и на сегодняшний день оборудована двумя лифтами, благодаря которым Вы с легкостью окажетесь на 75-метровой вершине. Здесь Вы сможете насладиться живописным видом, рассмотреть с высоты колоссальную статую Шивы и окрестности храмового комплекса.
- Храм Бога Шивы 16-го века и Храмовый комплекс с современными постройками в честь семьи бога Шивы.
- По желанию — Вы сможете совершить пуджу (один из главных обрядов поклонения и почитания в индуизме).
- Посетим священную деревушку Гокарна. По легенде, именно здесь Шива явился из уха Притхиви, принявшей образ коровы. Отсюда и название: Гокарна — «коровье ухо». Является важным местом паломничества в индуизме. Этот город храмов часто упоминается в текстах индуизма. Здесь расположено одно из известных божеств Шивы — лингам Махабалешвара.
- Посетим водоем Котитиртха – священное озеро. В переводе с санскрита означает «водоем тысячи святых источников», омовение в котором смывает все грехи.
- На обратном пути отдохнем на одном из южных пляжей Ом или Паллолем.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Мурдешвар
- Надвратная башня - Гопурам
- Храм Бога Шивы
- Деревня Гокарна
- Лингам Махабалешвара
- Водоем Котитиртха
- Пляж Ом или Паллолем
Что включено
- Услуги гида-профессионала на русском языке
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Все входные билеты
- Завтрак
Что не входит в цену
- Обед на пляже
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 июл 2025
Хочется выразить благодарность прекрасному гиду Екатерине, очень интересно рассказывает историю, легенды и мифы. Увидели очень красивые природные места и потрясающие храмы.
М
Марина
8 июл 2025
Посетила индивидуальную экскурсию, мне все понравилось, гид Алексей очень классный, было интересно слушать, отвечал на все вопросы. Погода была хорошая. На обратном пути мы заехали в кафешку с красивым видом. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендую.
Т
Тимур
14 мар 2025
Экскурсия нам понравилась, все прошло отлично. Рекомендуем.
М
Марьям
13 мар 2025
"Хорошая экскурсия, насыщенная, яркая и познавательная, рекомендую!
Из пожеланий: транспорт был не тот, что должен был быть. Обещали минивэн, но был автобус."
Т
Татьяна
12 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, было познавательно. Красивые виды, храм Шивы завораживает. Экскурсовод Елена прекрасно знает историю Шивы.
М
Мария
14 фев 2025
Ездили с гидом Натальей. Организация была супер, Наталья, как человек, тоже очень заряжает.
С
Светлана
5 янв 2025
Все понравилось! Гид Елена отлично провела экскурсию. Программа интересная.
