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Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар

4.8
4 отзыва
Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Индийский город 🏙️ Мурдешвар и деревня Гокарна – популярные места среди паломников и туристов.

Сюда отправляются ради знакомства с культурой, традициями и даже пляжным отдыхом.

Вас ждет гигантская статуя Шивы, Золотой храм и 80-метровая башня.

Вы осмотрите панорамы Мурдешвара, пройдете по священным землям и увидите необычные пейзажи.

Гид ответит на ваши вопросы, чтобы вы могли больше узнать о завораживающей стране.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $60 за человека

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Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар

Что вы увидите

  • Мурдешвар
  • Храмы Гокарны
  • Самую высокую в мире статую Шивы.
Карнатака – особенный индийский штат. Сотни лет назад здесь рождались и угасали империи, переживали расцвет целые царства. К священной земле Гокарны паломники со всего мира съезжаются сейчас в поисках благословения, истины и просветления. Мы посетим знаменитый музей 🖼 внутри самой высокой в мире статуи Шивы в Мурдешваре, башню гопурам, храмы, священное озеро. И, конечно, познакомимся с индуистскими традициями! Бонус программы – отдых на пляже.
«Жемчужина Карнатаки» – одна из самых насыщенных однодневных паломнических экскурсий, знакомящая нас со знаменитыми шиваистскими местами этого штата. Эта поездка будет в равной степени интересна и тем, кому близок индуизм, и тем, кто просто хочет побольше узнать об Индии, ее культуре и традициях.
В ходе поездки мы посетим город 🏙️ Мурдешвар – место, где, как верят индусы, находится один из пяти фрагментов Шива-лингама, – и деревушку Гокарна, где, согласно легенде, проявил себя миру Господь Шива. Оба этих места сейчас – важнейшие точки на карте паломнических маршрутов шиваитов и знаменитые «места силы».
Путь из Гоа нам предстоит неблизкий – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, по дороге позавтракав в «локальном» (с традиционной индийской кухней и для индийцев) кафе. Этот город – место, где с древних времен до наших дней возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Говорят, именно сюда первым делом направляются в паломничество отдавшие дань обществу пожилые мужчины.
По легенде, именно в Мурдешваре находится один из пяти фрагментов нерукотворного Шива-лингама. Здесь мы первым делом направимся к самой высокой в мире (37, 5 метров) статуе Шивы, возведенной в 2008 г. Внутри статуи располагается музей восковых фигур, рассказывающих историю 📖 Шива-лингама в свойственной индийцам эмоциональной манере. После посещения музея мы поднимемся на башню «гопурам» («го» – «корова», «пурам» – «деревня») 16 века, с высоты которой открывается прекрасный вид на город Мурдешвар. Раньше такие башни строили как входные ворота в храмы, и эта гопурам приведет нас в знаменитый Золотой храм Шивы.
Шива – один из трех главных богов индуистского пантеона (вообще в Ведах упоминается 38 миллионов божеств!). Вместе с Брахмой (создателем) и Вишну (хранителем) мироздания разрушитель-Шива правит миром и несет за него ответственность. Фигура это многогранная и неоднозначная: с одной стороны, Господь Шива почитается как всеблагой и безгрешный, с другой – именно на него возложена задача станцевать в конце времен, чтобы разрушить наш мир; он и суровый аскет, проводящий целые эпохи в глубокой медитации, и верный муж красавицы Парвати и отец Сканды и Ганеши; он и покровитель ядов, и родоначальник искусств. Но сама функция разрушения, ассоциирующаяся у западного человека с чем-то плохим и даже демоническим, индусами трактуется как освобождающая: Шива разрушает иллюзии и расчищает место для нового творения. Считается, что шиваитов, верящих в Шиву как в верховного из трех богов, и почитателей Вишну – примерно поровну в Индии. Индусы практикуют поклонение Шива-лингаму.
После Мурдешвара мы отправляемся в Гокарну – небольшую деревушку, священную для миллионов паломников, ежегодно стекающихся сюда. Здесь, по преданию, Шива «проявил себя миру» (мы бы сказали – родился, если бы это слово можно было применить к не имеющему начала и конца богу). Гокарна – действительно особенное место, и даже далекие от духовности люди чувствуют его светлую энергетику и соглашаются, что это – «место силы». Здесь мы увидим священное озеро, зайдем в несколько храмов (в том числе в знаменитый Храм Ганеши – сына Шивы), где сможем поближе познакомиться с традиционной индуистской пуджей (религиозным ритуалом), и даже увидим… специальные конструкции для кремации (в отличие от всех мировых религий, индуизм поощряет кремацию, а прах кремированного, помещенный в реку Гангу, считается священным)!
Завершающая часть нашей программы – отдых на одном из пляжей Гокарны.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Страховка
Что не входит
  • Дополнительных обязательных трат экскурсия не предусматривает. Однако
  • если Вы захотите пообедать в местном ресторане
  • стоимость составит около 10$.
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лотус Т.
Лотус Т.
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4 отзыва оставили туристы

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