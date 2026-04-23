Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индийский город Мурдешвар и деревня Гокарна – популярные места среди паломников и туристов.



Сюда отправляются ради знакомства с культурой, традициями и даже пляжным отдыхом. Вас ждет гигантская статуя Шивы, Золотой храм и 80-метровая башня. Вы осмотрите панорамы Мурдешвара, пройдете по священным землям и увидите необычные пейзажи. Гид ответит на ваши вопросы, чтобы вы могли больше узнать о завораживающей стране. 4.7 28 отзывов

Лотус Тур Ваш гид в Гоа Задать вопрос Групповая экскурсия $75 за человека 4.7 28 отзывов 🇷🇺 русский более 12 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Карнатака – особенный индийский штат. Сотни лет назад здесь рождались и угасали империи, переживали расцвет целые царства. К священной земле Гокарны паломники со всего мира съезжаются сейчас в поисках благословения, истины и просветления. Мы посетим знаменитый музей внутри самой высокой в мире статуи Шивы в Мурдешваре, башню гопурам, храмы, священное озеро. И, конечно, познакомимся с индуистскими традициями! Бонус программы – отдых на пляже. «Жемчужина Карнатаки» – одна из самых насыщенных однодневных паломнических экскурсий, знакомящая нас со знаменитыми шиваистскими местами этого штата. Эта поездка будет в равной степени интересна и тем, кому близок индуизм, и тем, кто просто хочет побольше узнать об Индии, ее культуре и традициях. В ходе поездки мы посетим город Мурдешвар – место, где, как верят индусы, находится один из пяти фрагментов Шива-лингама, – и деревушку Гокарна, где, согласно легенде, проявил себя миру Господь Шива. Оба этих места сейчас – важнейшие точки на карте паломнических маршрутов шиваитов и знаменитые «места силы». Путь из Гоа нам предстоит неблизкий – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, по дороге позавтракав в «локальном» (с традиционной индийской кухней и для индийцев) кафе. Этот город – место, где с древних времен до наших дней возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Говорят, именно сюда первым делом направляются в паломничество отдавшие дань обществу пожилые мужчины. По легенде, именно в Мурдешваре находится один из пяти фрагментов нерукотворного Шива-лингама. Здесь мы первым делом направимся к самой высокой в мире (37,5 метров) статуе Шивы, возведенной в 2008 г. Внутри статуи располагается музей восковых фигур, рассказывающих историю Шива-лингама в свойственной индийцам эмоциональной манере. После посещения музея мы поднимемся на башню «гопурам» («го» – «корова», «пурам» – «деревня») 16 века, с высоты которой открывается прекрасный вид на город Мурдешвар. Раньше такие башни строили как входные ворота в храмы, и эта гопурам приведет нас в знаменитый Золотой храм Шивы. Шива – один из трех главных богов индуистского пантеона (вообще в Ведах упоминается 38 миллионов божеств!). Вместе с Брахмой (создателем) и Вишну (хранителем) мироздания разрушитель-Шива правит миром и несет за него ответственность. Фигура это многогранная и неоднозначная: с одной стороны, Господь Шива почитается как всеблагой и безгрешный, с другой – именно на него возложена задача станцевать в конце времен, чтобы разрушить наш мир; он и суровый аскет, проводящий целые эпохи в глубокой медитации, и верный муж красавицы Парвати и отец Сканды и Ганеши; он и покровитель ядов, и родоначальник искусств. Но сама функция разрушения, ассоциирующаяся у западного человека с чем-то плохим и даже демоническим, индусами трактуется как освобождающая: Шива разрушает иллюзии и расчищает место для нового творения. Считается, что шиваитов, верящих в Шиву как в верховного из трех богов, и почитателей Вишну – примерно поровну в Индии. Индусы практикуют поклонение Шива-лингаму. После Мурдешвара мы отправляемся в Гокарну – небольшую деревушку, священную для миллионов паломников, ежегодно стекающихся сюда. Здесь, по преданию, Шива «проявил себя миру» (мы бы сказали – родился, если бы это слово можно было применить к не имеющему начала и конца богу). Гокарна – действительно особенное место, и даже далекие от духовности люди чувствуют его светлую энергетику и соглашаются, что это – «место силы». Здесь мы увидим священное озеро, зайдем в несколько храмов (в том числе в знаменитый Храм Ганеши – сына Шивы), где сможем поближе познакомиться с традиционной индуистской пуджей (религиозным ритуалом), и даже увидим… специальные конструкции для кремации (в отличие от всех мировых религий, индуизм поощряет кремацию, а прах кремированного, помещенный в реку Гангу, считается священным)! Завершающая часть нашей программы – отдых на Палолеме - одном из самых красивых пляжей Гоа.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мурдешвар

Самую высокую в мире статую Шивы

Храмы Гокарны

Пляж Палолем Что включено Транспорт,

Услуги гида,

Входные билеты по программе

Страховка Что не входит в цену Дополнительных обязательных трат экскурсия не предусматривает. Однако, если Вы захотите пообедать в местном ресторане, стоимость составит около 5-10$. Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 5:00 Экскурсия длится около 15 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.